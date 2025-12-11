CoreWeave défend ses accords IA et assume sa stratégie risquée

L’année n’a pas été facile pour CoreWeave. La société a multiplié les annonces, les acquisitions et les fluctuations en bourse. Mais le résultat n’est pas celui auquel on s’attendait.

Son introduction en mars par exemple n’a pas répondu aux attentes du marché. La société poursuit pourtant sa route, investit, rachète et négocie avec un aplomb assumé par son PDG, Michael Intrator.

Lors d’un échange au sommet Fortune Brainstorm AI, il a défendu sa stratégie avec une incroyable assurance. Son message est clair. Innover dans l’infrastructure IA implique des turbulences, et certains observateurs peinent à accepter cette réalité.

Le PDG de l’année !

Le dirigeant a rappelé que l’introduction en bourse avait eu lieu avant l’arrivée de nouveaux droits de douane. Il a décrit une période économique incertaine. Les premiers mois ont donc provoqué de fortes variations.

Le cours a démarré à 40 dollars puis a grimpé jusqu’à 150 dollars. Il navigue aujourd’hui autour de 90 dollars. Certains investisseurs ont comparé l’action à une mode passagère. Mais le PDG rejette cette lecture.

Selon lui, la volatilité sert surtout de miroir à une transition rapide du secteur. Il affirme que l’entreprise suit un plan structuré, même si le climat économique secoue les marchés.

Seulement, ce n’est pas tout. CoreWeave gère aussi un endettement élevé. Le financement vise la construction de nouveaux centres de données. L’annonce d’une nouvelle émission de dettes a déjà fait reculer le titre d’environ 8 %. Impossible de ne pas s’inquiéter.

Cependant, Michael Intrator, lui, assure que l’entreprise anticipe une forte demande liée aux besoins en calcul IA. La société utilise même ses GPU Nvidia comme garantie pour soutenir son expansion. Une stratégie logique pour son dirigeant, qui estime que la valeur de ces équipements n’a jamais été aussi importante.

Bref, Intrator se voit comme un acteur qui bouscule des pratiques figées. Il reconnaît que cette posture perturbe. Toutefois, il évoque un « nouveau modèle économique » construit autour de la valeur réelle du calcul.

Ce modèle repose sur une approche différente du cloud IA. CoreWeave veut accélérer sans attendre que les habitudes du marché se modifient. Il admet que cette dynamique déroute certains investisseurs. Mais d’après lui, il suffit de laisser le temps au secteur d’intégrer cette nouvelle logique.

« Les critiques parlent. Nous construisons. »

CoreWeave a connu une évolution fulgurante depuis ses débuts dans la cryptomonnaie. La société s’est reconvertie en fournisseur d’infrastructures IA pour les géants technologiques.

Elle travaille avec Microsoft, Nvidia, Meta et OpenAI. Son parc de GPU constitue aujourd’hui son atout central. Cette ressource structure les partenariats actuels et soutient son influence. Les acquisitions successives illustrent cette ambition.

Le rachat de Weights & Biases a renforcé la partie développement. Celui d’OpenPipe a ajouté des outils pour les agents IA. Les acquisitions de Marimo et Monolith ont complété un ensemble en pleine expansion.

Chaque acquisition cible un maillon stratégique. CoreWeave cherche à simplifier tout le cycle de création, d’entraînement et de déploiement d’outils IA. L’entreprise avance en continu malgré les variations du marché.

Ses investissements montrent une volonté d’étendre son rôle auprès des entreprises technologiques. Le cloud IA devient sa signature. Les partenariats renforcés consolident cette dynamique. L’accord étendu avec OpenAI confirme l’intérêt du secteur.

Le fournisseur espère maintenant entrer sur le marché fédéral américain. Il vise les agences et la base industrielle de défense. Une étape ambitieuse pour une société issue du minage crypto.

Intrator affirme que la vision long terme guide ces mouvements. Les fluctuations du titre n’influencent pas la stratégie. Selon lui, l’expansion repose sur une demande solide du secteur IA. Il considère que les critiques se concentrent sur les variations immédiates. CoreWeave préfère se projeter sur plusieurs années.

Ce ne sont pas des accords circulaires, c’est juste une collaboration

La question revient souvent dans les débats sur l’IA. Les accords dits « circulaires » interrogent beaucoup d’acteurs. Ces relations financières réunissent un petit groupe d’entreprises très puissantes. Elles investissent les unes chez les autres.

Certains observateurs craignent des déséquilibres économiques. Cependant, Intrator rejette ce scénario. Il parle simplement de coopération. Selon lui, la tension entre la demande et l’offre impose une coordination.

Nvidia fait partie des investisseurs de CoreWeave. Il fournit aussi les GPU indispensables à l’activité. Cette double relation intrigue. Le PDG y voit une situation normale dans un marché en expansion.

Il décrit un secteur en réorganisation permanente. Les entreprises tentent de répondre à un besoin technologique croissant. Selon lui, l’entraide accélère la construction de nouvelles infrastructures.

