Android : Google dévoile les meilleurs jeux et applis, grosses surprises au menu !

Chaque année, Google met en avant les jeux et applications qui ont marqué le Play Store. L’édition 2025 suit cette tradition, tout en apportant une touche inattendue.

Le classement montre à quel point les usages changent et révèle plusieurs créations qui ont réussi à capter l’attention du public. L’ensemble forme un mélange assez varié. Le résultat crée un menu étonnant qui résume bien l’énergie du Play Store cette année.

C’est qui, l’appli star du Play Store ?

Focus Friend décroche le prix de la meilleure application. Ce petit outil créé par Hank Green combine un minuteur et un avatar en forme de haricot qui évolue au fil des sessions. Le concept paraît léger, pourtant l’application trouve son public, grâce à une approche simple et visuelle de la concentration.

Dans le domaine du divertissement, Pokémon TCG Pocket se place en tête. Le jeu reprend les mécaniques du célèbre jeu de cartes et les transpose sur mobile avec une formule efficace. Sorti à l’automne 2024, il s’est imposé rapidement comme une expérience addictive.

La sélection met aussi en avant les expériences multi-plateformes. Luminar obtient la première place dans cette catégorie grâce à ses outils d’édition dopés à l’IA. L’éditeur réussit à proposer des retouches de qualité sur plusieurs supports, ce qui facilite l’usage quotidien. Les utilisateurs profitent d’une continuité appréciée entre leurs appareils. Cette polyvalence explique la présence de l’application dans le palmarès 2025.

On retrouve également plusieurs titres rangés par usages. Edits prend la tête pour la détente, Wiser s’impose dans le quotidien, Goodnotes domine les grands écrans, Calm occupe la place pour les casques XR et Soundcloud s’invite dans la voiture.

De son côté, Pingo AI Language Learning se distingue comme pépite méconnue. Chaque choix reflète les tendances de l’année, entre organisation, apprentissage et création. Cela montre aussi la diversité des profils qui utilisent le Play Store.

Et côté jeux, qui rafle tout ?

Dunk City Dynasty s’impose en multijoueur grâce à son rythme soutenu et son ambiance urbaine. Le titre propose des matchs rapides et une mécanique simple à comprendre. Il attire autant les joueurs réguliers que ceux qui n’ont que quelques minutes devant eux..

Candy Crush Solitaire remporte la catégorie des sessions rapides. Le mélange entre puzzle et cartes fonctionne très bien sur mobile. Et puis,le jeu s’adapte parfaitement aux moments d’attente. Cette approche directe donne un titre qui a évolué sans renier son identité. Il reste un compagnon idéal pour passer le temps.

Chants of Sennaar est désigné meilleur jeu indépendant. Le titre est apprécié pour son univers particulier et sa mécanique basée sur la compréhension de langages. Sa direction artistique lui confère une ambiance unique.

Pour l’histoire, Google choisit Disco Elysium, connu pour son écriture dense et ses personnages forts. Disney Speedstorm remporte la catégorie multi-plateformes, avec une version stable sur Android, tablette et PC Windows.

On retrouve aussi Wuthering Waves dans la catégorie jeu en évolution, DREDGE sur Play Pass et Odin: Valhalla Rising pour Google Play Games sur PC. L’ensemble forme un panorama très varié, fidèle à l’énergie du secteur cette année.

