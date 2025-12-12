Google Pixel 10a : c’est une blague ? La fiche technique a leak, et c’est éclaté

On attendait un Google Pixel 10a avec une fiche technique bien boostée. Or, à en croire les rumeurs, il y a de fortes chances que la déception soit au rendez-vous.

Le Google Pixel 10a fait ces derniers jours parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons. Sa fiche technique a fuité, et elle laisse planer un parfum de déception pour ceux qui espéraient un saut technologique. Avec des performances inchangées et un design familier, le prochain smartphone abordable de Google semble vouloir jouer la sécurité plutôt que d’impressionner.

Google Pixel 10a : une fiche technique pas trop séduisante

Commençons par le design. Les rumeurs sur la fiche technique du Pixel 10a laisserait présager un modèle très proche du Pixel 9a. Le bloc photo serait horizontal, avec deux capteurs à l’arrière. Le design plat resterait identique.

Même les bordures, bien présentes, n’auraient pas bougé d’un iota. Un affinement sur les rendus CAO ? Ne vous faites pas d’illusions, il y a de fortes chances que ce serait purement esthétique et que le modèle final resterait très proche de son prédécesseur.

Côté photo, il n’y aurait pas de miracle non plus. Google conserve son duo de capteurs, le 48 mégapixels pour le module principal et le 13 mégapixels pour l’ultra grand-angle. C’est une configuration solide, certes, mais loin d’être innovante. Pour ceux qui espéraient un téléobjectif ou un zoom amélioré, la déception sera cruelle.

Et l’écran ? Un pOLED de 6,3 pouces en 1080p, exactement comme avant. Quant à la mémoire, on resterait toujours sur 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie serait aussi à 5100 mAh, fidèle au poste.

Un autre point faible

C’est ici que ça pique vraiment. Parce que selon le leak concernant la fiche technique, le Pixel 10a hérite du processeur Tensor G4. La même puce que le Pixel 9. Le souci c’est que cette technologie est déjà dépassée face à l’architecture plus récente gravée par TSMC.

Il n’y aurait donc pas de gains d’efficacité énergétique ni de boost de puissance. Les amateurs de gaming mobile ou d’applications lourdes risqueraient de vite sentir la différence avec les modèles plus haut de gamme.

Bref, côté performances, Google ne prend aucun risque, mais du coup, le Pixel 10a pourrait rapidement paraître daté dès sa sortie. La seule consolation devrait être l’autonomie. Il semble que cette dernière resterait correcte grâce à sa batterie généreuse. Pour le reste, c’est un peu comme remettre une vieille recette sur la table en espérant que personne ne remarque qu’elle n’a pas changé.

Le prix pourrait tout de même jouer en sa faveur. Si Google le positionne sous les 500 dollars, il pourrait séduire ceux qui cherchent un smartphone simple, fiable et intégré à l’écosystème Android pur. Mais attention, avec des concurrents comme Nothing ou Xiaomi qui proposent des alternatives audacieuses, le Pixel 10a risque de passer pour un choix un peu tiède.

Quoi qu’il en soit, sachez que ces informations ne sont encore que des rumeurs. Elles sont donc à prendre avec pincette jusqu’à l’annonce officielle de Google. Le lancement du Google Pixel 10a est prévu pour le printemps 2026.

