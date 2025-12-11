Anthropic envisage une IPO pour faire face à la montée de ses rivaux IA

Anthropic se retrouve sous les projecteurs après des révélations du Financial Times. En gros, la société, connue pour Claude, envisage une potentielle introduction en bourse.

Et aujourd’hui, elle avance dans ses démarches pour. Cela dit, pour le moment, elle explore cette piste sans engagement ferme. Ce, tout en renforçant son organisation interne et ses moyens financiers.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

L’IPO : la nouvelle étape d’Anthropic

Selon plusieurs sources, Anthropic a sollicité le cabinet Wilson Sonsini pour l’accompagner dans ses premières étapes. Sûrement pour anticiper des procédures complexes de l’IPO. L’entreprise garde toutefois une position prudente sur un calendrier éventuel.

D’après une source du Financial Times, une cotation dès 2026 n’est pas exclue. Cependant, Anthropic insiste sur le caractère exploratoire de ces démarches. Aucune date précise n’a donc été fixée pour cette éventuelle arrivée en bourse. Pour l’instant.

L’entreprise cherche en parallèle de nouveaux financements privés. Ces levées devraient propulser sa valorisation au-dessus des 300 milliards de dollars. Ce niveau reflète l’intérêt croissant des investisseurs pour ses modèles Claude.

Anthropic modernise aussi sa structure interne. Le recrutement de Krishna Rao, ex-Airbnb, en tant que directeur financier illustre ce repositionnement. Bref, la startup se structure comme une firme prête à supporter l’examen public des marchés.

Course à l’IA : qui prendra l’avantage ?

La préparation d’Anthropic intervient dans un secteur où la rivalité s’intensifie. Voyez-vous, OpenAI réévalue aussi les implications d’une future cotation par exemple.

La boîte maintient cependant une communication prudente et évite toute projection trop précise. Elle, qui rencontre divers défis liés aux bugs de la dernière version de ChatGPT, préfère d’abord consacrer ses efforts à améliorer l’expérience utilisateur.

Pendant ce temps, Google et Anthropic progressent avec de nouveaux modèles performants. Les systèmes Opus 4.5 et Gemini 3 dominent plusieurs benchmarks. Ils brillent notamment dans les tâches de raisonnement et la gestion de contextes longs.

Ces résultats questionnent la durée de la suprématie initiale d’OpenAI. OpenAI profite encore d’un immense volume d’utilisateurs hebdomadaires. L’entreprise fait toutefois face à une montée rapide de concurrents ambitieux. Cette dynamique pousse les acteurs du secteur à accélérer leurs plans stratégiques, dont les préparatifs d’introduction en bourse.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.