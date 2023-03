Entre Google Meet, Messenger, WhatsApp et les différentes autres applications gratuites actuellement disponibles pour passer des appels vidéo, lequel choisir ? Il faut prendre en compte les fonctionnalités incluses et le nombre de participants maximal accepté.

Posséder une application mobile permettant de passer des appels vidéo peut être particulièrement utile dans le milieu professionnel. Cela est même nécessaire pour les personnes qui ont décidé de travailler à distance et qui offrent leurs services en ligne. Les gens qui souhaitent rester en contact avec leurs proches ont également intérêt à profiter des avantages procurés par ce genre de technologie révolutionnaire. Dans cet article, nous allons vous présenter les 7 meilleures applications gratuites pour passer des appels vidéo.

Google Meet

Si vous êtes un utilisateur régulier des services de Google (Gmail, Google Docs, Google Slides, Google Sheets, etc.), vous pouvez être particulièrement intéressé par ce logiciel. En effet, Google Meet peut accueillir jusqu’à 100 participants et est accessible gratuitement. Il est également doté de plusieurs fonctionnalités utiles comme le partage d’écran et la possibilité d’ajouter des annotations. Vous avez aussi la possibilité d’y enregistrer vos appels vidéo. Cette application est disponible sur le Web et pour les téléphones Android et iOS.

Messenger

Messenger est la meilleure option pour ceux qui utilisent fréquemment Facebook. Il permet d’envoyer et de recevoir des messages groupés ou non. Il peut également servir à passer des appels vidéo de groupe de moins de 50 personnes. Il convient de préciser que cette application est accessible même sans compte Facebook.

Zoom

Durant la pandémie du Covid-19, Zoom a énormément gagné en popularité. Avant la crise sanitaire, cette application a surtout été utilisée par les grandes compagnies et les entreprises. Aujourd’hui, elle est à la portée de tout le monde, car elle est totalement gratuite. Elle permet de passer des appels vidéo entre moins de 100 personnes. Avec elle, il est possible de partager des écrans, de communiquer par message et d’enregistrer les appels. Zoom est actuellement disponible sur le Web et peut être installé sur les appareils sous Android, iOS, Windows ou Mac.

WhatsApp

WhatsApp est aujourd’hui considéré comme l’une des meilleures applications de messagerie instantanée complètement gratuites. Il compte actuellement plus de deux milliards d’utilisateurs à travers le monde. Il permet de passer des appels vidéo et vocaux entre deux à huit personnes.

Microsoft Teams

Microsoft Teams est un logiciel de communication de groupe qui a une limite de 100 participants. Il peut servir à passer gratuitement des appels vidéo et à chatter. La fonction « enregistrement », elle, n’est accessible que sur la version payante (abonnement mensuel ou annuel nécessaire).

FaceTime

FaceTime est la meilleure application pour passer des appels vidéo entre deux utilisateurs d’iPhone. Il est uniquement disponible pour les smartphones Apple ainsi que pour les appareils sous iOS et macOS. Il présente l’avantage d’être facile à utiliser.

Skype

Skype est une application polyvalente qui permet de passer des appels vidéo entre différents types d’appareils (ordinateurs portables – smartphones – Macs). Il peut également être utilisé sur le Web. Vous avez la possibilité de changer l’arrière-plan de l’interface de votre compte Skype.