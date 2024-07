Un bouton « Je n’aime pas » pour exprimer un avis négatif sur X : qu’est-ce que cela va donner ?

L'application X, précédemment connue sous le nom de Twitter, continue d'innover. Elle développe une fonctionnalité de vote négatif afin d'améliorant le classement des réponses.

Cette fonctionnalité vise à offrir aux utilisateurs une meilleure expérience en permettant de mettre en avant les réponses les plus pertinentes. Découvrons les détails de cette nouveauté qui pourrait changer la façon dont nous interagissons sur cette plateforme.

Une icône de cœur brisé pour le vote négatif

Des références de code trouvées dans l'application iOS X révèlent un bouton « Je n'aime pas ». Ce bouton apparaît comme une icône de cœur brisé, placée à côté du bouton « J'aime » en forme de cœur. Les références directes à une fonctionnalité de « vote négatif » confirment cette nouveauté. Ce développement pourrait influencer la dynamique des interactions sur la plateforme.

En 2021, Twitter a testé le downvoting avant son acquisition par Elon Musk. Les tests initiaux incluaient des boutons de vote positif et négatif sur tous les messages. Les récents tests montrent que X autorisera uniquement les votes négatifs sur les réponses. Cela mettra en valeur les meilleures réponses en déplaçant les moins appréciées en bas des fils de discussion. Cette fonctionnalité pourrait réduire le contenu conflictuel et les dislikes utilisés comme engagement.

Découvertes récentes par Aaron Perris

Plus tôt ce mois-ci, l'ingénieur en rétro-ingénierie Aaron Perris, @aaronp613 sur X, a trouvé des références à une fonctionnalité de vote négatif en développement dans l'application iOS de X. Il a également trouvé des fichiers image indiquant un bouton stylisé comme un cœur brisé, ainsi que des références directes à cette fonctionnalité.

Dans les captures d'écran partagées par Perris, plusieurs références récentes à une fonction de « vote négatif » apparaissent. Des chaînes de texte demandent aux utilisateurs de confirmer leur vote négatif, telles que « Voulez-vous voter négativement pour ce message ? ». Cette formulation suggère que la fonctionnalité pourrait s'appliquer à toutes les publications et non seulement aux réponses.

Témoignages d'utilisateurs

Un autre utilisateur, @P4mu sur X, a partagé des vidéos du bouton « Je n'aime pas » en action. Dans une vidéo, un utilisateur demande de ne pas aimer sa réponse à une publication. Cet utilisateur, qui avait activé le bouton à l'aide d'un indicateur de fonctionnalité, note que le bouton n'est disponible que sur les réponses pour le moment.

Le bouton « Je n'aime pas » aurait également été repéré sur le compte d'un employé de X. Cet employé a partagé une vidéo de démonstration d'une nouvelle façon de développer les réponses. Le message a été rapidement supprimé et republié sans le bouton visible. Ce qui a suscité des spéculations sur les tests en cours.

Vers plus de tests publics

Avec le nombre croissant d'observations, il semble probable que davantage de tests publics d'un bouton « Je n'aime pas » soient en cours. Cette fonctionnalité pourrait bientôt être disponible pour un plus grand nombre d'utilisateurs. De ce fait, elle va modifier les interactions sur la plateforme.

Ce n'est pas le seul changement apporté par X sous la direction d'Elon Musk. Récemment, X a commencé à cacher les likes au public afin de permettre aux utilisateurs d'aimer des contenus plus « audacieux » sans compromettre leur image. Ces modifications visent à améliorer l'expérience utilisateur et à encourager des interactions plus authentiques.

En somme, l'introduction du bouton « Je n'aime pas » sur X pourrait transformer la façon dont nous interagissons en ligne. Cette fonctionnalité promet d'améliorer la qualité des discussions et de réduire les comportements négatifs, offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur.

