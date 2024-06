Twitter va devenir un site porno ?! Elon Musk fait polémique avec une annonce choc

Depuis son rachat par Elon Musk en octobre 2022, X (Twitter) a subi plusieurs transformations. La plus récente est l'autorisation officielle de publier des contenus à caractère pornographique, une nouveauté pour le réseau.

Les plateformes de médias sociaux ont longtemps hébergé du contenu pour adultes, bien que celui-ci n'ait souvent pas été formellement validé. Mais récemment, X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a pris une décision audacieuse en modifiant ses politiques pour formaliser la présence de ce type de contenu.

Officialisation du contenu pour adultes sur X (Twitter)

Historiquement, X a hébergé des communautés NSFW (Not Safe For Work) sans politiques officielles claires concernant le contenu explicitement pour adultes. Or, ce flou a changé récemment.

En effet, au cours du dernier week-end, X a mis à jour ses règles. Ils autorisent désormais explicitement les utilisateurs à publier du contenu adulte, à condition que celui-ci soit produit de manière consensuelle et clairement étiqueté.

Cette modification inclut également le contenu généré par l'intelligence artificielle, élargissant ainsi le champ des possibilités pour les créateurs de contenu.

Toutefois, cette ouverture ne se fait pas sans la mise en place de protections. X déclare que l'expression sexuelle, qu'elle soit visuelle ou écrite, peut être une forme légitime d'expression artistique. Cette déclaration est valable pourvu que le contenu respecte le consentement et la dignité des personnes impliquées.

Afin de protéger les utilisateurs, notamment les mineurs, X a mis en place des restrictions d'accès. Les contenus pour adultes doivent être clairement marqués. Les utilisateurs de moins de 18 ans, ainsi que ceux n'ayant pas confirmé leur âge, ne peuvent les visualiser.

🔴 INFO – #ReseauxSociaux : Des règles plus claires et permissives ont été instaurées. La plateforme X (anciennement Twitter) autorise désormais officiellement les contenus pornographiques et violents, selon un rapport du site spécialisé #TechCrunch ce lundi. pic.twitter.com/ipE7OaeGfn — FranceNews24 (@FranceNews24) June 3, 2024

Surveillance réglementaire et implications légales

Avec l'adoption de ces nouvelles règles, X (Twitter) se trouve sous une surveillance accrue de la part des régulateurs et du public. Environ 13% des publications sur la plateforme en 2022 comportaient du contenu pour adultes. Cette tendance est en hausse, exacerbée par la prolifération des « robots pornographiques ».

En conséquence, X doit rigoureusement contrôler le contenu non consensuel et l'exploitation sexuelle des mineurs.

Des incidents récents soulignent l'importance de cette responsabilité. Par exemple, les amendes infligées par l'Australie pour gestion inadéquate de contenus pédopornographiques et les avertissements de l'Inde.

La modification des politiques de X (Twitter) ne se limite pas à permettre plus de liberté. Elle ouvre également la possibilité pour X de développer des services monétisés autour du contenu pour adultes.

À mon avis, en autorisant formellement ce type de contenu, X pourrait envisager de créer une plateforme concurrente à des services comme OnlyFans. Sans aucun doute, cela pourrait fortement enrichir ses revenus.

Que pensez-vous de la décision de X d'autoriser le contenu pour adultes ? Partagez vos opinions !

