OnlyFans : faites très attention à ce nouveau piège tendu par les hackers

Des hackers exploitent de faux contenus OnlyFans pour inciter les utilisateurs à télécharger des logiciels malveillants dangereux DcRAT et voler leurs données.

La sécurité en ligne est cruciale en Inde, où plus de 600 millions de personnes utilisent des smartphones. Récemment, des hackers ont trouvé un moyen sournois de voler des données en utilisant de faux contenus OnlyFans pour inciter les gens à installer des logiciels malveillants appelés DcRAT.

Attaque sournoise : OnlyFans utilisé comme appât

Des hackers rusés utilisent OnlyFans pour piéger les gens. Ils diffusent de faux contenus qui incitent les utilisateurs à installer DcRAT, un logiciel malveillant. Ce cheval de Troie prend le contrôle des appareils à distance. OnlyFans est une plateforme où les gens vendent et achètent des contenus. Les pirates exploitent sa popularité. Ils envoient des fichiers ZIP qui semblent donner accès à des contenus premium de cette plateforme. Mais ces fichiers contiennent en réalité DcRAT. Une fois installé, il vole des données, des mots de passe et plus encore. DcRAT peut même enregistrer les frappes, accéder à la webcam et voler des cookies de navigateur.

Les pirates utilisent diverses méthodes. Ils postent sur des forums, envoient des messages instantanés, et utilisent des publicités malveillantes. Cette attaque a commencé en janvier 2023. Les victimes, pensant obtenir du contenu OnlyFans, exécutent en réalité le logiciel malveillant. Les hackers profitent alors de l’accès aux informations sensibles.

Gardez une longueur d’avance : protégez-vous

Comment se défendre contre ces attaques sournoises ? Premièrement, ne cliquez pas sur des liens provenant de sources inconnues. Cela peut sembler simple, mais c’est souvent la première étape pour installer des logiciels malveillants. Deuxièmement, mettez régulièrement à jour vos appareils. Les mises à jour incluent souvent des mesures de sécurité importantes. Troisièmement, envisagez d’acheter un programme de protection de sécurité. Cela est particulièrement utile si vous êtes un utilisateur fréquent d’Internet.

Faites également attention à qui vous parlez en ligne. Ne faites pas confiance aux étrangers facilement. Surtout, ne partagez jamais vos informations personnelles ou mots de passe. Être prudent peut faire la différence entre rester en sécurité ou devenir la proie de hackers. L’augmentation des cybercrimes en Inde est alarmante. Les pirates informatiques deviennent plus intelligents et utilisent des méthodes sophistiquées. OnlyFans est actuellement utilisé comme appât pour diffuser DcRAT. En étant vigilant et en prenant des mesures de précaution, vous pouvez protéger vos informations et votre appareil contre ces attaques.