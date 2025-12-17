Star Wars Fate of The Old Republic : enfin une suite pour le légendaire KOTOR

Enfin une suite pour le légendaire KOTOR. C’est l’annonce qui a électrisé la communauté des fans de jeux de rôle et de l’univers Star Wars.

Lors de la cérémonie des Game Awards 2025, un titre inespéré a été révélé : Star Wars: Fate of The Old Republic. Ce n’est pas qu’un nouveau jeu se déroulant dans l’ère mythique de l’Ancienne République. C’est surtout le successeur spirituel que les joueurs attendaient depuis des décennies pour le chef-d’œuvre de 2003. Cette nouvelle production promet de raviver la flamme des joueurs nostalgiques. Elle arrive avec une vision moderne de l’épique lutte entre la Lumière et l’Ombre.

Fat of The Old Republic veut renouer avec les incollables de Star Wars

Ce qui confère immédiatement à Fate of The Old Republic un statut de projet événement, c’est l’identité de Casey Hudson. Célébré comme le réalisateur du KOTOR original et le père spirituel de la trilogie Mass Effect. Il est de retour aux commandes d’une saga de science-fiction spatiale avec son nouveau studio Arcanaut Studios.

En juillet 2025, la fondation, menée par Hudson et d’autres vétérans du RPG, n’avait qu’un seul but avoué. C’est d’honorer l’héritage des RPG cinématiques centrés sur la narration. Selon Hudson, ce nouveau jeu est « un engagement énorme » qui a nécessité « les bonnes conditions » pour s’aligner avec Lucasfilm. Il ne s’agit pas seulement d’un jeu Star Wars, mais d’un RPG forgé par ceux qui ont défini le genre.

Le nouveau Star Wars est loin d’être une suite directe

Lucasfilm Games et Arcanaut Studios ont été clairs : Star Wars: Fate of The Old Republic n’est pas une suite directe. Il n’est pas non plus une continuation de l’histoire de Revan ou des événements de KOTOR II. Il s’agit plutôt d’un successeur spirituel avec une vision contemporaine de l’univers Star Wars.

Le jeu est décrit comme un RPG d’action narratif en solo. Le joueur incarne un utilisateur de la Force voyageant à travers une galaxie durant l’ère de l’Ancienne République. Chaque décision prise par le joueur va influencer profondément son alignement. Une situation qui va le tirer vers le Côté Lumineux de la Force ou le précipitant vers l’obscurité. Cette emphase sur l’agence du joueur, est exactement ce que les puristes de KOTOR réclamaient.

Le fait de situer l’action dans l’Ancienne République offre une toile de fond vaste et malléable. Ce choix permet à l’équipe de raconter une histoire inédite, loin des événements canoniques post-sagas Skywalker. C’est une opportunité pour Fate of The Old Republic de créer ses propres « pierres angulaires » narratives.

Une nouvelle version que beaucoup de joueurs attendent

Bien que l’annonce ait été faite avec un teaser spectaculaire. Le jeu est encore en phase de développement précoce pour PC et consoles. Aucune date de sortie précise n’a été confirmée. Mais Casey Hudson a personnellement dissipé les craintes d’une attente interminable en indiquant que le titre devrait voir le jour avant 2030.

L’enthousiasme est palpable. Star Wars: Fate of The Old Republic ne représente pas seulement l’ajout d’un nouveau titre à la galaxie Star Wars. Il incarne l’espoir qu’une narration profonde, et un gameplay basé sur les conséquences morales peuvent encore être au cœur des jeux triple-A. L’héritage de KOTOR est entre de bonnes mains. Reste à suivre le développement de ce qui s’annonce comme la prochaine grande aventure épique dans une galaxie très lointaine.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.