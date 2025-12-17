Star Wars Galactic Racer : enfin un jeu de podracing ! Sortie début 2026

Depuis la sortie du cultissime Star Wars Episode I : Racer en 1999. Les fans de la saga attendent désespérément un successeur digne de ce nom. Bonne nouvelle parce que l’attente touche à sa fin avec Star Wars Galactic Racer.

Les bruits de moteurs à turbine et les paysages désertiques de Tatooine sont ancrés dans la mémoire des joueurs. Lors des derniers Game Awards, Lucasfilm Games et le studio Fuse Games ont levé le voile sur Star Wars Galactic Racer. Ce volet est prévu sortir au début de l’année 2026.

Des profils expérimentés pour relancer le jeu

L’annonce a de quoi rassurer les amateurs de sensations fortes. Le jeu est le premier projet de Fuse Games, un studio fondé par des anciens de Criterion Games. Si ce nom vous dit quelque chose ? Ce sont les esprits derrière les franchises mythiques Burnout et Need for Speed.

Sous la direction de Matt Webster, l’équipe promet d’injecter une dose d’adrénaline et de technicité dans ce jeu de course spatial. Les joueurs vont profiter de l’expertise du studio en matière de collisions spectaculaires et de sentiment de vitesse fulgurant.

Un contexte inédit après la fin de l’Empire

La version du jeu de 1999 se concentrait sur l’époque de La Menace Fantôme, Galactic Racer. Dans une galaxie en pleine reconstruction, un circuit clandestin et non autorisé a vu le jour dans la Bordure Extérieure. C’était le début de la Ligue Galactique.

Ici, point de règles ni de comité de sécurité avec des courses financées par des syndicats du crime. Les pilotes ne courent pas pour des médailles, mais pour la survie, la gloire et les crédits. Le joueur incarne Shade, un pilote solitaire en quête de vengeance et de renommée. Il doit se frayer un chemin à travers ce milieu interlope. Le trailer a même confirmé le retour de Dug (Sebulda). Il revient plus âgé mais toujours aussi dangereux sur une piste.

Une nouvelle approche pour le gameplay

Star Wars Galactic Racer ne se contente pas de reprendre la formule classique. Le jeu propose une approche de type « run-based » où chaque course comporte une part de risque élevée. Les circuits, répartis sur des planètes emblématiques et des lieux inédits, sont truffés d’embranchements stratégiques.

Voici à quoi peuvent s’attendre les joueurs sur le gameplay de Star Wars Galactic Racer :

Destruction et takedowns : le jeu encourage les manœuvres agressives. Détruire le module d’un adversaire sera une stratégie viable pour l’emporter.

le jeu encourage les manœuvres agressives. Détruire le module d’un adversaire sera une stratégie viable pour l’emporter. Personnalisation poussée : les joueurs peuvent améliorer leur véhicule entre chaque course. Chacun peut ajuster les caractéristiques de maniabilité et obtenir de nouvelles capacités technologiques.

les joueurs peuvent améliorer leur véhicule entre chaque course. Chacun peut ajuster les caractéristiques de maniabilité et obtenir de nouvelles capacités technologiques. Pas de force, juste du talent : comme le précise le slogan du jeu, il n’y a ici « ni Force, ni prophétie ». Seuls vos réflexes et votre stratégie feront la différence.

Une sortie très attendue par les fans

L’ambition de Fuse Games est de faire de ce titre un véritable AAA qui deviendra la référence dans ce genre. Le studio propose une réalisation technique moderne avec les dernières capacités des consoles de salon.

Star Wars Galactic Racer est attendu pour le courant de l’année 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Avec son mélange de nostalgie, de narration « underground » et de gameplay nerveux. Le titre semble déjà prêt à rafler la première place sur la grille de départ des jeux les plus. En attendant sa sortie, vous pouvez toujours reprendre Star Wars Outlaws.

