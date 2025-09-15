Xiaomi 17 : le rival chinois d’Apple saute une génération pour défier l’iPhone 17

Oubliez le Xiaomi 16. La marque chinoise décide de passer directement au Xiaomi 17, prêt à rivaliser avec l’iPhone 17. Une stratégie audacieuse qui montre clairement que Xiaomi veut jouer dans la cour des grands.

L’iPhone 17 n’a pas laissé ses concurrents indifférents. Depuis son lancement, on ne parle que de lui. Sa puissance, ses performances et, bien sûr, son prix exorbitant. Face à ce buzz, la riposte des concurrents ne s’est pas fait attendre.

Xiaomi relève ainsi le défi. La marque chinoise, bien décidée à ne pas se laisser faire, prépare son futur smartphone pour la fin du mois. Et pour tenir tête à l’iPhone, elle opte pour le Xiaomi 17, laissant le 16 de côté.

Xiaomi 17 : trois modèles pour défier l’iPhone 17

Comme Apple, Xiaomi nous propose plusieurs modèles pour satisfaire tous les goûts et tous les budgets.

Commençons par le Xiaomi 17 « standard ». Ne vous y trompez pas, ce n’est pas un modèle au rabais. Il s’annonce déjà comme un smartphone haut de gamme avec une puissance impressionnante. Lu Weibing, le patron de Xiaomi, promet même une « mise à niveau complète sans augmentation de prix ».

Ensuite, le 17 Pro, qui se positionne comme un concurrent direct de l’iPhone 17 Pro. Son nom l’indique, ce modèle compact est pensé pour les professionnels exigeants.

Enfin, le 17 Pro Max. C’est sans doute le smartphone le plus puissant jamais créé par Xiaomi. Avec son grand écran et ses capacités photographiques dignes d’un pro, il vise clairement le sommet. Certes, ce modèle est là rivaliser avec les mastodontes du marché comme l’iPhone 17 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra de Samsung.

Des nouveautés au programme

Pour concurrencer l’iPhone 17, le futur smartphone de Xiaomi n’arrive pas sans surprises. Au contraire, la marque chinoise a mis le paquet pour se démarquer. D’abord, un écran secondaire se trouve au dos du téléphone.

Il s’agit évidemment d’une fonction que les connaisseurs de la marque reconnaîtront. Car elle était emblématique du Mi 11 Ultra en 2021. Cet affichage vous permettra de consulter l’heure et d’autres infos pratiques sans même avoir à déverrouiller votre appareil.

Le PDG a aussi confirmé que les Xiaomi 17 seront les premiers à utiliser la nouvelle puce haut de gamme Qualcomm. Il s’agit très probablement de la toute récente Snapdragon 8 Elite Gen 5, annoncée récemment.

Alors, quand va-t-il sortir ? Le lancement est prévu pour la fin de ce mois-ci, mais la date exacte n’est pas encore officielle. Toutefois, les rumeurs tablent sur une sortie entre le 24 et le 26 septembre.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Le Xiaomi 17 pourra-t-il rivaliser avec l’iPhone 17 grâce à cette stratégie audacieuse ? L’écran secondaire suffira-t-il à séduire les utilisateurs ? Le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 sera-t-il à la hauteur face aux puces Apple ? Donnez votre avis en commentaire !

