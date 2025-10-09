Xiaomi 17, le banger que personne n’a vu venir : déjà 1 million de ventes

La série Xiaomi 17 explose les compteurs avec un million de ventes en Chine. Un record atteint en une semaine, porté par des batteries surdimensionnées et le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Le 25 septembre 2025, Xiaomi lance sa nouvelle gamme phare, la série Xiaomi 17, réunissant les modèles 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Une semaine plus tard, le 8 octobre, les ventes dépassent déjà le million d’unités. Un rythme fulgurant, supérieur à celui des Xiaomi 15. Ce succès express, porté par des écrans secondaires ingénieux et des batteries puissantes, relègue la concurrence au second plan.

Le Xiaomi 17 Pro Max, plus de la moitié des ventes

« Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur les ventes de la série Xiaomi 17 : elles ont dépassé le million d’unités, plus vite que toutes les générations précédentes », écrivait Lu Weibing, président de Xiaomi, dans un message publié sur Weibo.

Le Xiaomi 17 Pro Max concentre plus de la moitié des ventes totales, suivi de près par le 17 Pro. Ces deux variantes premium, avec leur design innovant et leur autonomie record, séduisent un public en quête de performances extrêmes.

Le modèle standard, quant à lui, attire par sa batterie Si/C de 7 000 mAh et son excellent rapport qualité-prix. Toutefois, ses ventes restent plus modérées.

Ce triomphe n’a pourtant pas été exempt de remous. L’absence d’une version 1 To sur le Xiaomi 17 standard a provoqué une vague de critiques sur les réseaux sociaux chinois.

Sur la génération précédente, les versions haut de gamme s’étaient vendues lentement, ce qui avait initialement justifié cette décision.

La production s’accélère

Xiaomi a réagi face au mécontentement. Le 8 octobre, Lu Weibing annonçait le lancement immédiat de la version 1 To du Xiaomi 17.

Cette déclinaison est disponible dès le 5 octobre au prix de 5 299 yuans, soit environ 635 euros hors taxes. C’est l’équivalent de 200 yuans de moins que l’équivalent du Xiaomi 15.

Après la vente d’un million d’exemplaires de la série Xiaomi 17, les usines tournent désormais à plein régime. « Nous augmentons la production pour répondre à la demande croissante et garantir des stocks suffisants », précisait le président.

Cependant, la date de lancement international est encore méconnue. Pour l’instant, aucune annonce officielle ne confirme les versions du Xiaomi 17 destinées au marché européen.

Les modèles précédents, notamment les Xiaomi 15 et 15 Ultra, avaient été introduits en France sans la version Pro. Il ne serait pas étonnant que la série Xiaomi 17 suive la même trajectoire, du moins pour le moment.

