Xiaomi 17, Pro, Max : tout savoir sur le principal rival de l’iPhone 17

Xiaomi sort les griffes avec sa série 17. Trois modèles taillés pour l’ultra-premium qui osent monter sur le ring pour rivaliser directement avec les iPhone 17.

Avec la série 17, Xiaomi veut affronter Apple et Samsung. Pour marquer les esprits, le constructeur a même choisi de sauter le chiffre 16 pour créer un face-à-face 17 contre 17. Annoncée en Chine, la série arrivera donc en Europe au début de l’année 2026. Les tarifs démarrent à environ 540 euros hors taxes, pour le Xiaomi 17 en version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Les nouveaux modèles Xiaomi pour tous les usages

La gamme se compose de trois smartphones. Le Xiaomi 17 joue la carte de la compacité et de la puissance. Le tout dans un format standard qui plaira à ceux qui cherchent un appareil équilibré.

Le Xiaomi 17 Pro arbore un design compact tourné vers la photo, tandis que le 17 Pro Max incarne le fleuron absolu. C’est un modèle qui fera un bon adversaire pour l’iPhone 17 Pro Max. Et c’est aussi bien en termes de gabarit que de fonctionnalités.

Le Xiaomi 17 adopte des lignes proches de l’iPhone 17, avec son écran plat, ses arrondis élégants et son format contenu. Mais les modèles Pro et Pro Max se distinguent avec le retour du fameux Magic Back Screen. Il s’agit d’un écran secondaire de 2,9 pouces placé au dos.

Cet affichage permet de consulter l’heure, les notifications ou encore l’état de la batterie sans allumer l’écran principal. En plus, il se transforme en viseur pour réaliser des selfies d’une qualité exceptionnelle grâce aux capteurs photo arrière Leica. Je me souviens que cette idée a déjà été esquissée avec le Mi 11 Ultra en 2021.

Puissance et autonomie de nouvelle génération

Les trois smartphones inaugurent le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le dernier bijou de Qualcomm gravé en 3 nm. Cette puce est équipée de cœurs Oryon cadencés jusqu’à 4,6 GHz pour des performances hors norme et une meilleure efficacité énergétique.

L’autonomie a également fait l’objet d’une attention particulière. Le Xiaomi 17 embarque une énorme batterie de 7 000 mAh. C’est légèrement plus généreuse que celle du 17 Pro qui culmine à 6 300 mAh. Le 17 Pro Max prend la tête avec une capacité impressionnante de 7 500 mAh. Tous sont compatibles avec une recharge filaire très rapide de 100 W et une recharge sans fil de 50 W.

Xiaomi 17, 6.3 inches, equipped with 7000mAh battery, has a longer battery life than all iPhone17 series. pic.twitter.com/99rmj4gpLt September 25, 2025

Pour la photo, le Xiaomi 17 propose un triple capteur Leica de 50 mégapixels avec grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif x2,6. Le 17 Pro mise sur un module plus polyvalent avec un zoom optique x5 et un ultra grand-angle à 102°. Le Pro Max, lui, se distingue par un téléobjectif plus lumineux et plus grand.

Côté affichage, tous les modèles bénéficient de dalles LTPO AMOLED. Celles-ci sont capables de grimper à un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Le Xiaomi 17 et le 17 Pro disposent d’un écran de 6,3 pouces en définition 1,5K avec une luminosité record de 3 500 nits. Cela garantit une lisibilité parfaite en extérieur. Le 17 Pro Max, quant à lui, s’impose avec une dalle géante de 6,9 pouces en 2K, idéale pour les amateurs de vidéo et de gaming.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.