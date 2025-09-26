Realme GT 7T : ce smartphone a la plus grosse batterie, son prix est cassé en 2

-50% sur un monstre d’autonomie ! C’est l’offre la plus agressive de ces French Days : le très récent Realme GT 7T, avec sa batterie XXL de 7000 mAh, voit son prix s’effondrer de 649,99 € à seulement 309,99 €. Une remise folle de 340 € sur un smartphone qui promet de ne jamais vous laisser tomber.

Au cœur de cette effervescence des French Days, un modèle en particulier crée l’événement : le Realme GT 7T. À peine arrivé sur le marché, ce smartphone a déjà une fiche technique qui bouscule les standards. Il ne s’agit pas d’un modèle au rabais, mais bien d’un concentré de technologies récentes pensé pour la performance et, surtout, l’endurance. Son principal atout, une batterie titanesque de 7 000 mAh, promet plusieurs jours d’utilisation sans angoisse, tandis que sa charge ultra-rapide de 120 W lui permet de refaire le plein en un temps record.

Un compagnon solide au quotidien

Le Realme GT 7T se destine à ceux qui utilisent leur smartphone de façon intensive. Il est adapté pour les marathons de séries, les sessions de gaming 3D ou les longues journées de travail.

Avec son écran AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz, compatible HDR10+ et Dolby Vision, l’expérience visuelle est fluide et immersive, que ce soit pour Netflix, YouTube ou les jeux.

Sous le capot, la puce Dimensity 8400-MAX associée à 12 Go de RAM assure une navigation sans ralentissements. Le multitâche, les applis lourdes ou les titres mobiles les plus exigeants passent sans souci.

Et pour ne jamais être pris au dépourvu, les 256 Go de stockage permettent de conserver photos, vidéos et applis sans compter.

Une batterie qui change la donne

Le véritable argument du Realme GT 7T, c’est sa batterie impressionnante de 7 000 mAh. Concrètement, cela signifie deux jours d’autonomie sans stresser, même avec un usage soutenu.

Et si vous tombez à plat, la recharge 120 W remet les compteurs à zéro en seulement 45 minutes. Résultat : fini les longues attentes près d’une prise.

Côté photo, il ne démérite pas. Il embarque un triple capteur avec un grand-angle et un zoom optique x2 de 50 MP, ainsi qu’un ultra grand-angle de 8 MP. De jour comme de nuit, les clichés affichent un rendu vif et détaillé, avec un mode portrait convaincant.

Une réduction impressionnante : le Realme GT 7T chute à 309,99 €

Au lancement, le Realme GT 7T était affiché à 649,99 €. Aujourd’hui, AliExpress le propose à seulement 309,99 €, soit une baisse de 52 % ou 340 € économisés. À ce tarif, il devient plus attractif que de nombreux concurrents milieu de gamme, tout en offrant une batterie deux fois plus endurante.

Realme et AliExpress : un duo fiable

Realme s’impose depuis quelques années comme un constructeur innovant et audacieux, capable de rivaliser avec Xiaomi ou OnePlus. Ses smartphones séduisent par leur rapport qualité-prix, et le GT 7T ne fait pas exception. AliExpress, de son côté, est un marchand reconnu, avec garantie constructeur et livraison sécurisée.

Pour qui et pourquoi sauter sur l’offre ?

Le Realme GT 7T est idéal pour les utilisateurs intensifs, les gamers mobiles, les accros au streaming ou ceux qui veulent un smartphone qui tient deux jours sans recharge. À ce prix-là, il est difficile de trouver mieux équipé en 2025. Mais attention : les French Days ne durent que quelques jours, et les stocks partent vite.

