Huawei Watch GT 6 Pro : la nouvelle montre premium déjà en promo à 311,99 € chez Amazon

À peine sortie, la nouvelle Huawei Watch GT 6 Pro est déjà à prix cassé pour les French Days ! Ne manquez pas cette offre rare sur Amazon pour vous offrir cette montre connectée premium, alliant design, santé et autonomie record, à seulement 311,99 € au lieu de 379,99 €.

Il est rare de voir un produit tech haut de gamme bénéficier d’une telle promotion quelques jours seulement après son lancement. C’est pourtant l’exploit que réalise la nouvelle Huawei Watch GT 6 Pro durant les French Days. Lancée officiellement à 379,99 €, cette montre connectée premium est déjà accessible à 311,99 € sur Amazon. Pour atteindre ce tarif, il suffit de combiner la remise affichée à un code promotionnel ciblé, HUAWEIFR10, permettant d’obtenir un rabais total de 18 %. Cette décote de près de 70 € est une véritable invitation à découvrir avant tout le monde une montre qui place la barre très haut en matière de design, de suivi santé et surtout d’endurance, son principal argument de vente.

Élégance et robustesse au quotidien

La Watch GT 6 Pro séduit d’abord par son design raffiné. Elle est dotée d’un boîtier en titane, dos en céramique.

De plus, elle a été fabriquée avec une verre saphir anti-rayures et bénéficie d’une certification étanche 5 ATM. De quoi la porter aussi bien au bureau qu’à la piscine sans crainte.

Son écran Amoled de 1,47 pouce impressionne aussi. Elle profite d’une luminosité record à 3 000 nits, mode Always-On, lisibilité parfaite même en plein soleil.

Bien évidemment, il s’agit d’un vrai atout pour les sportifs qui s’entraînent en extérieur ou pour ceux qui veulent garder un œil discret sur leurs notifications.

Un concentré de santé et de sport

Sous Harmony OS 6.0, la GT 6 Pro embarque une large panoplie de capteurs. Elle propose une fréquence cardiaque ultra-précise, électrocardiogramme, SpO2, VFC, altimètre, thermomètre cutané, boussole et suivi GPS multi-bande (GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, Navic).

Les amateurs de course, vélo ou ski y trouvent leur compte avec des modes sportifs avancés et même une analyse de puissance pour le cyclisme.

Côté autonomie, elle enterre la concurrence : jusqu’à 9 jours et demi d’utilisation réelle avec suivi actif et notifications. Un vrai soulagement pour ceux qui fuient la recharge quotidienne.

Une réduction impressionnante : la Huawei Watch GT 6 Pro tombe à 311,99 €

Son prix de lancement était fixé à 379,99 €. Grâce aux French Days, Amazon la propose à 311,99 € avec une économie de 68 € (–18 %). À ce tarif, elle devient bien plus accessible qu’une Apple Watch Ultra 3 vendue autour de 900 €, tout en offrant un design premium et une autonomie largement supérieure.

Huawei et Amazon : un duo rassurant

Huawei s’impose depuis plusieurs années comme un acteur sérieux des montres connectées, souvent salué pour leur précision et leur endurance. De son côté, Amazon assure une livraison rapide, la garantie constructeur et un service client reconnu.

Un bon plan à ne pas manquer

La Huawei Watch GT 6 Pro coche toutes les cases. C’est un accessoire idéal pour les sportifs, les amateurs de santé connectée ou simplement ceux qui veulent une montre élégante et endurante. Rarement une nouveauté premium tombe aussi vite en promotion.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.