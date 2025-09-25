Insta360 X4 : la caméra 360° notée 9/10 chute à 324,99 € (-42 %) pendant les French Days

ALERTE PRIX CASSÉ sur la 360° ! Oubliez les 600 € habituels. L’Insta360 X4, la caméra qui a démocratisé la capture 360° de haute qualité, est à un tarif exceptionnel de moins de 330 €. C’est le moment ou jamais de filmer vos aventures sous tous les angles.

Envie d’une action cam 360° performante sans vider votre compte ? C’est le moment de craquer : l’Insta360 X4, lancée à 559,99 €, tombe aujourd’hui à seulement 324,99 € grâce au code promo COCORICO25 chez Cdiscount. Une économie de 235 €, rare pour une caméra notée 9/10 par la presse spécialisée.

Ce que permet l’Insta360 X4 au quotidien

Avec l’Insta360 X4, filmer devient un jeu d’enfant ! Il suffit de fixer, de lancer l’enregistrement et de recadrer ensuite la séquence comme bon vous semble.

Plus besoin de stresser sur le bon angle, tout est capté. Cette simplicité la rend idéale pour vos sessions sportives, qu’il s’agisse de dévaler une piste de ski, de descendre un sentier de VTT ou de rider en skate.

Mais elle trouve aussi sa place dans vos voyages, où elle capture l’intégralité d’un paysage ou l’ambiance d’une ruelle animée, ce qui offre ensuite la possibilité de sélectionner le plan parfait pour vos souvenirs.

Les créateurs de contenu sur TikTok, Instagram ou YouTube apprécieront particulièrement cette liberté : la caméra assure toujours un cadrage dynamique et immersif.

Enfin, grâce au mode Me, vous êtes automatiquement placé au centre de la vidéo, un atout redoutable pour les vloggers qui veulent rester le sujet principal sans effort supplémentaire.

Des caractéristiques qui font la différence

L’Insta360 X4 ne se contente pas de filmer : elle sublime chaque séquence. Capable de capturer en 8K, elle offre des images exportées en équivalent 4K au format 16:9, avec des couleurs éclatantes et un rendu immersif qui donne vie à vos souvenirs.

La stabilisation intégrée impressionne : même en pleine descente à vélo ou en mouvement rapide, la fluidité reste impeccable et les tremblements disparaissent.

L’autonomie se montre elle aussi rassurante puisqu’elle peut tenir environ 70 minutes en 8K à 30 images par seconde, de quoi enchaîner les sessions sans avoir peur de la panne sèche.

De plus, sa conception étanche jusqu’à 10 mètres lui permet de vous suivre partout, que ce soit sous la pluie, dans une piscine ou en bord de mer. Ajoutez à cela un design vertical compact et un écran tactile de 2,5 pouces très réactif, et vous obtenez une caméra à la fois robuste, pratique et particulièrement agréable à utiliser au quotidien.

Une réduction impressionnante : l’Insta360 X4 passe à 324,99 €

Lancée à 559,99 €, l’Insta360 X4 tombe aujourd’hui à seulement 324,99 € chez Cdiscount, à condition d’utiliser le code promo COCORICO25. Cela représente une économie de 235 €, soit une remise spectaculaire de 42 %.

À ce niveau de prix, elle devient bien plus accessible que ses rivales directes comme la GoPro Max ou la DJI Osmo 360. Et ce, tout en conservant l’atout majeur d’Insta360 : un logiciel maison simple, intuitif et pensé pour booster la créativité.

Insta360 et Cdiscount : un duo rassurant

Si Insta360 s’impose comme le leader incontesté des caméras 360°, ce n’est pas un hasard : la marque a bâti sa réputation sur la qualité de ses produits et sur des outils logiciels qui facilitent la vie des créateurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels.

Quant à Cdiscount, le marchand fait figure de référence en France, avec une livraison rapide, la garantie constructeur incluse et un service après-vente reconnu. De quoi acheter en toute confiance, sans crainte de mauvaise surprise.

Foncez avant la fin des French Days

L’Insta360 X4 s’impose comme le compagnon idéal pour celles et ceux qui veulent filmer autrement. Qu’il s’agisse de sportifs en quête de sensations fortes, de vloggers à la recherche d’originalité, de créatifs avides de nouvelles perspectives ou de voyageurs, cet appareil peut les aider à capturer leurs souvenirs avec style.

À moins de 330 €, il est rare de croiser une caméra notée 9/10 à un tel prix, et il serait dommage de passer à côté. Mais attention : comme souvent pendant les French Days, les meilleures affaires disparaissent rapidement.

