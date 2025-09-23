DJI Osmo Nano : la minuscule caméra qui vous accompagne partout

Ne vous laissez pas tromper par la taille de la caméra d’action miniature Osmo Nano de DJI. Puissante et compacte, elle est prête à vous suivre dans toutes vos aventures.

Aujourd’hui, filmer ses sorties, ses voyages ou même son quotidien est devenu un réflexe pour beaucoup. Mais avouons-le, trimballer une grosse caméra n’est pas toujours pratique. Alors, DJI propose une solution avec sa nouvelle Osmo Nano. Petite par la taille, mais grande par ses promesses, elle est conçue pour la POV et se glisse partout. Elle vient marcher sur les plates-bandes d’Insta360.

Meet DJI Osmo Nano – Own the Moment



Introducing DJI Osmo Nano, Wearable Camera for Versatile Perspectives



Lightweight and ready for anything, Osmo Nano lets you capture life’s moments effortlessly, wherever your day takes you. From cycling and running to epic adventures and… pic.twitter.com/N383ECBwtM — DJI (@DJIGlobal) September 23, 2025

Pratique avant tout : le credo de la DJI Osmo Nano

Avec sa dernière nouveauté, DJI continue de faciliter la vie des utilisateurs qui veulent filmer partout, tout le temps. Que vous soyez créateur de contenu ou juste fan de vidéos fun, cette petite caméra se fait vraiment discrète. Très discrète même. Parfait pour capturer vos aventures sans attirer les regards.

Le vrai point fort de la DJI Osmo Nano, c’est sa praticité. Parce qu’elle peut se détacher de son boîtier principal pour se fixer sur une casquette, un pendentif ou tout autre accessoire. De ce fait, vous filmez sans avoir à la tenir en main. Ce qui ouvre la porte à des prises de vue plus naturelles et décomplexées.

Comment cette mini caméra s’accroche-t-elle si facilement ? Grâce à un système magnétique malin. Une idée déjà explorée par Insta360 avec sa One R. DJI avait aussi tenté l’expérience en 2020 avec sa petite caméra modulaire DJI Action 2.

Parlons technique maintenant

De ce côté-là, DJI a prévu le nécessaire pour son Osmo Nano. Elle se compose de deux modules. Le premier, c’est la caméra principale.

Le second est le module multifonction, un vrai petit couteau suisse. Puisqu’il sert à la fois d’écran OLED HD, de déclencheur à distance, de station de recharge et même de station pour transférer vos fichiers.

Last surprise picture dump on the #DJI #OsmoNano before launch this Tuesday. I was sceptical about the product at first but after reading the full specifications https://t.co/veXQDFuRMu I have to acknowledge it's a pretty nifty mini action cam. Can't wait for the reviews. Cheers! pic.twitter.com/RnEBuZgiHL September 21, 2025

Pour le capteur, on est sur du 35 millions de pixels pour un format 1/1,3 pouce. Pour une caméra de cette taille, c’est plutôt costaud. Parce qu’elle capture beaucoup de détails et gère jusqu’à 13,5 niveaux de lumière. Cela vous permet de filmer même dans des conditions complexes.

Aussi pour la vidéo, la DJI Osmo Nano ne plaisante pas. La caméra filme en 4K 60p. Et si vous voulez du ralenti, elle peut aller jusqu’à 4K 120p pour des séquences au ralenti fluides. Son objectif ultra-large de 143 degrés offre en plus un champ de vision impressionnant.

L’ouverture f/2,8 permet également de capter suffisamment de lumière. Cerise sur le gâteau, la caméra filme en 10 bits et utilise le format D-Log M. Idéal pour retoucher les couleurs comme un pro en post-production.

Niveau stockage, vous avez le choix entre 64 Go et 128 Go. Si ça ne vous suffit pas, vous pouvez l’étendre grâce à un port microSD. Côté prix, on est à 279 € pour le modèle 64 Go et 309 € si vous préférez la version 128 Go.

Enfin pour l’autonomie, comptez environ 90 minutes d’enregistrement en Full HD 24p avec la caméra seule. Si vous lui ajoutez le module multifonction, ça passe à 200 minutes. Intéressant, non ?

