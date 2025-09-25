Le SSD interne Samsung 990 Evo Plus de 2 To tombe à 114,99 € au lieu de 174,99 € chez Cdiscount

Votre PC rame ? Votre PS5 est déjà pleine ? C’est le moment de réagir sans vous ruiner. Le très performant SSD Samsung 990 Evo Plus de 2 To profite d’une chute de prix spectaculaire et passe à 114,99 €, soit 60 € d’économie immédiate.

Actuellement, les jeux pèsent souvent plus de 100 Go et les logiciels créatifs réclament toujours plus de vitesse, ainsi avoir un SSD rapide devient indispensable. Le prix des modèles performants peut vite grimper, mais les French Days bousculent les habitudes : le Samsung 990 Evo Plus de 2 To s’affiche aujourd’hui à un tarif rare, bien en dessous de la barre des 120 €. C’est l’occasion rêvée de renforcer sa PS5 ou d’accélérer un PC qui commençait à traîner.

Un allié taillé pour le gaming et la création

Sur PS5, le Samsung 990 Evo Plus se glisse parfaitement dans le slot dédié, avec une vitesse de lecture qui grimpe jusqu’à 7 250 Mo/s, bien au-dessus des 5 500 Mo/s exigés par Sony.

Concrètement, cela se traduit par des temps de chargement quasi instantanés, la disparition des longues attentes dans les menus. Il propose aussi 2 To de liberté pour installer tous vos jeux sans avoir à faire de choix douloureux.

Sur PC, ce SSD transforme aussi l’expérience au quotidien. Le système démarre en quelques secondes.

De plus, les applications lourdes comme le montage vidéo ou la conception 3D s’exécutent avec une fluidité impressionnante et même les transferts de fichiers massifs s’effectuent bien plus rapidement.

Grâce à son contrôleur en nickel et à sa compatibilité avec le logiciel Samsung Magician, il reste performant dans la durée tout en offrant des outils d’optimisation simples à utiliser.

Une réduction impressionnante : le Samsung 990 Evo Plus tombe à 114,99 €

Au lieu de 174,99 €, le SSD 990 Evo Plus 2 To s’affiche à 114,99 € chez Cdiscount avec le code COCORICO15. Soit une économie nette de 60 € (-34 %). À ce tarif, il devient plus accessible qu’un WD Black SN850X de même capacité, tout en conservant la fiabilité et le savoir-faire Samsung.

Samsung et Cdiscount : un duo de confiance

Samsung n’est plus à présenter : ses SSD sont réputés pour leur fiabilité, leur endurance et leur garantie de 5 ans. Cdiscount, de son côté, reste un acteur majeur de l’e-commerce français, proposant une livraison rapide et l’assurance d’un vendeur fiable.

Une opportunité rare à saisir

Avec ses 2 To ultra-rapides, le Samsung 990 Evo Plus est parfait pour les gamers PS5, les créateurs ou simplement ceux qui veulent donner un second souffle à leur PC. À moins de 115 €, difficile de trouver un rapport qualité-prix aussi intéressant.

