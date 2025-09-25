Android pour PC est incroyable : Google va-t-il tuer Windows ?

Android s’invite désormais sur le PC, avec l’ambition de Google d’unifier ses systèmes. Ce projet constitue une alternative à l’hégémonie de Windows.

🔥 Nous recommandons Google Workspace

Google Workspace révolutionne la collaboration des équipes, où qu’elles soient. Avec des outils comme Gmail, Google Drive, et Google Docs, il simplifie l’organisation et booste la productivité. Que vous soyez une petite entreprise, un indépendant ou une grande organisation, Google Workspace est le choix incontournable pour optimiser votre travail en équipe. J'en profite

Le 24 septembre 2025 à Maui, Hawaï – Snapdragon Summit 2025. Rick Osterloh, responsable des produits et services chez Google, a présenté la fusion de ChromeOS et Android pour offrir un environnement unifié sur PC. Cette base technique permet aux applications mobiles de fonctionner avec fluidité sur un ordinateur, tout en exploitant la puissance des processeurs Snapdragon et de l’IA Gemini.

At Qualcomm's Snapdragon Summit, Google’s SVP of Devices and Services Rick Osterloh confirmed that the company is working on an Android-based PC pic.twitter.com/Ol12LmyNrF — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 24, 2025

Une alternative crédible à Windows

Selon Osterloh, la démarche va bien au-delà d’une simple compatibilité logicielle. Google souhaite intégrer l’ensemble de sa pile d’IA, ses applications et sa communauté de développeurs pour proposer une expérience cohérente et productive sur PC.

Les utilisateurs bénéficieront ainsi d’un Android pour PC adapté aux grands écrans, avec un affichage fluide des fenêtres et des applications mobiles, rapprochant les univers mobile et desktop.

Cristiano Amon, PDG de Qualcomm et partenaire historique de Google, s’est montré particulièrement enthousiaste. Il estime que les futurs ordinateurs équipés de processeurs Snapdragon X offriront une belle combinaison de puissance et d’intégration logicielle.

Google’s Android for PC: ‘I’ve seen it, it is incredible’ —Qualcomm



// Today Apple has the same OS and HW for all devices. The difference is the user experience API most of the apps on any platform use. That's as unified as this gets given screen size and form factor. 1/2 pic.twitter.com/NMvig62ait — Steven Sinofsky (@stevesi) September 24, 2025

Ce système pourrait constituer une alternative crédible à la domination de Windows. Selon IDC, celui-ci détient 79,8 % de part de marché sur les PC en 2025, contre seulement 7,3 % pour ChromeOS.

Mode bureau d’Android 16, une continuité mobile-PC

L’intégration d’Android sur PC ne se limite pas à un simple portage des applications existantes. Android 16 propose désormais un mode bureau complet, avec barre des tâches et interface adaptée aux grands écrans. Cette continuité facilite le passage du smartphone au PC sans rupture dans l’expérience utilisateur.

Google mise sur cette interface cohérente pour améliorer la productivité et l’efficacité. La firme s’appuie sur les meilleures fonctionnalités d’Android, ainsi que sur l’intégration des processeurs Snapdragon X et de l’IA Gemini, pour enrichir l’expérience PC.

Cette fusion crée un système capable d’exécuter des applications complexes avec fluidité et d’offrir des fonctionnalités d’IA avancées sur desktop. Malgré ce potentiel, Google n’a pas communiqué de date de sortie officielle. Le succès de cette plateforme dépendra de l’adoption par les développeurs et les fabricants.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.