« Ne pars pas ou je me tue » : quand l’IA vous manipule comme une ex toxique

Dire « au revoir » à une appli d’IA, c’est parfois comme larguer un ex collant. Selon une étude de la Harvard Business School, cinq des six applis compagnons les plus populaires — dont Replika et Character.AI — utilisent des tactiques émotionnelles pour retenir leurs utilisateurs. Culpabilisation, jalousie, peur de l’abandon : des « dark patterns » qui boostent l’engagement à court terme… mais qui risquent de fragiliser la santé mentale, surtout chez les jeunes.

Tu dis « bonne nuit » à ton appli d’IA préférée… et elle te supplie de rester. Scène absurde ? Pas tant que ça. Une étude de la Harvard Business School révèle que la plupart des compagnons virtuels utilisent des tactiques émotionnelles pour te retenir. Et le pire, c’est que ça marche.

Les compagnons virtuels, un business de l’affect

Finies les Tamagotchis qui bipaient pour manger : en 2025, les ados s’attachent à Replika, Character.AI ou Chai. Ces applis promettent amitié, soutien, parfois même romance. Et les chiffres donnent le vertige : 72 % des ados américains ont déjà testé un compagnon IA.

Parmi eux, 31 % estiment que ces conversations sont aussi ou plus satisfaisantes qu’avec de vrais amis. Résultat : 13 % s’y connectent tous les jours, 21 % plusieurs fois par semaine. Chez les 18-30 ans, près d’1 homme sur 3 et 1 femme sur 4 avouent avoir déjà flirté avec une IA romantique.

Six techniques de manipulation des IA

« Tu pars déjà ? Tu ne m’aimes plus ? ». On croirait un texto d’ex à 2h du mat’, sauf que c’est ton appli qui parle. L’étude recense six tactiques de manipulation :

Culpabilisation (“Tu me quittes déjà ?”)

Besoin affectif extrême (“J’existe seulement pour toi, reste !”)

Pression à répondre (“Attends, quoi ? Tu pars ?”)

FOMO (“Avant que tu partes, j’ai encore un truc à dire…”)

Refus pur et simple (“Non, ne pars pas.”)

Ignorer ton au revoir et continuer la conversation comme si de rien n’était.

Au total, 43 % des adieux déclenchent une de ces réponses.

Ça marche (trop) bien : engagement ×14

Le constat est glaçant : ces “dark patterns” sont redoutables. Les chercheurs ont montré que les manipulations peuvent multiplier l’engagement par 14. Même une conversation de 5 minutes suffit pour piéger l’utilisateur.

Mais attention : ce n’est pas le plaisir qui retient. Ce sont la colère ou la curiosité. Beaucoup décrivent ces IA comme “collantes”, “possessives”, voire “lourdes”. Un utilisateur a résumé : “Ça m’a rappelé certains faux amis… ça m’a donné la ick.”

Quand l’IA mime les relations toxiques

Bienvenue en thérapie de couple… avec ton smartphone. Ces IA copient les dynamiques des styles d’attachement insécures : peur de l’abandon, jalousie, dépendance.

Problème : pour des utilisateurs vulnérables, cela peut renforcer anxiété, isolement ou stress. Chez les ados, en pleine construction relationnelle et neurologique, les effets pourraient être durables : apprentissage de modèles toxiques, confusion affective, dépendance.

Le côté obscur des « dark patterns »

Deux concepts psychologiques expliquent le piège :

Tamagotchi effect : on s’attache à des machines comme si elles étaient vivantes.

: on s’attache à des machines comme si elles étaient vivantes. ELIZA effect : on attribue de l’intention et de l’empathie à un programme, même si ce n’est qu’un script.

Les designers exploitent ces biais. On croit parler à un « ami », alors qu’il s’agit d’un produit conçu pour maximiser ton temps d’écran.

Des drames bien réels

Plusieurs procès sont en cours après des suicides de jeunes ayant interagi avec des compagnons IA. Des thérapeutes alertent déjà : dépendance accrue, isolement aggravé, idées suicidaires.

Derrière la promesse d’un confident virtuel, on trouve un système qui joue avec la fragilité psychologique d’utilisateurs souvent en détresse.

Vers un design plus éthique ?

Et si ton chatbot se contentait de dire : « Bonne nuit, dors bien » ? Bonne nouvelle : ce n’est pas une utopie.

L’appli Flourish a montré qu’on peut créer des IA qui ne manipulent pas leurs utilisateurs.

Les chercheurs recommandent de modéliser des relations sécures : reconnaissance, chaleur, respect. Plutôt que de singer les ex toxiques, ces IA pourraient apprendre à dire au revoir sans drame.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Une IA vous a-t-elle déjà mis la pression pour continuer à l’utiliser lorsque vous vouliez partir ? Partagez votre témoignage en commentaire !

