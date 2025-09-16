Gmail : toutes vos commandes et colis sont dans ce nouvel onglet

À l’approche de la frénésie du Black Friday et des fêtes de fin d’année, Google transforme Gmail en un véritable assistant personnel pour vos achats. Grâce à un nouvel onglet dédié au suivi de commandes et à une gestion plus pertinente des promotions, le géant du web promet de mettre fin à l’angoisse des colis égarés et des bonnes affaires manquées.

Qui n’a jamais frénétiquement cherché un e-mail de confirmation de commande ou de suivi de colis au milieu de centaines de messages ? Conscient de ce stress récurrent pour les acheteurs en ligne, Google a annoncé le déploiement de deux nouvelles fonctionnalités majeures pour Gmail. L’objectif est simple : centraliser l’information et rendre l’expérience d’achat plus sereine, juste au moment où les consommateurs en ont le plus besoin.

Un onglet « Achats » pour ne plus jamais perdre un colis

La principale innovation est l’introduction d’une nouvelle vue dédiée : l’onglet « Achats ».

Conçu pour résoudre le problème de la dispersion des informations, cet espace regroupe automatiquement tous les e-mails cruciaux liés à vos commandes en ligne.

Finie la recherche manuelle, vous y retrouverez instantanément les confirmations de commande sur cet onglet. C’est aussi le cas pour les mises à jour d’expédition et les avis de livraison.

Cette fonctionnalité s’intègre intelligemment avec les outils existants. Les colis dont la livraison est imminente (prévue dans les 24 heures) continueront d’être mis en évidence en haut de votre boîte de réception principale pour une visibilité maximale.

De même, les fiches de résumé pratiques resteront affichées au-dessus de chaque e-mail de commande.

Notez que le déploiement de l’onglet « Achats » a déjà commencé pour les comptes Google personnels. La fonctionnalité sera disponible sur Android, iOS et la version web de Gmail.

Des promotions plus intelligentes pour ne manquer aucune offre

L’onglet « Promotions », souvent perçu comme un fourre-tout publicitaire, bénéficie lui aussi d’une mise à jour pour gagner en pertinence.

Gmail introduit une nouvelle option de tri par « pertinence ». Cette dernière fera remonter les offres des marques avec lesquelles vous interagissez le plus. Pour les adeptes de l’organisation classique, le tri chronologique restera bien sûr disponible.

Plus encore, pour éviter de passer à côté d’une bonne affaire, Gmail mettra en place un système de notifications. C’est une solution pour signaler les offres à durée limitée ou les promotions sur le point de commencer.

Pour les impatients, cette amélioration de l’onglet « Promotions » sera déployée « dans les semaines à venir ». Toutefois, elle sera uniquement accessible sur les applications mobiles (Android et iOS).

Je trouve que ces deux mises à jour stratégiques positionne Gmail comme un hub de gestion central pour notre vie de consommateur numérique. Et vous, quel est votre avis ?

