L’IA Google Gemini débarque sur Chrome : comment le web va changer

On s’y attendait presque. Beaucoup pariaient que Google finirait par glisser son modèle Gemini directement dans Chrome. C’est désormais chose faite, du moins pour une partie des utilisateurs pour le moment.

Alors qu’OpenAI chercherait à s’aventurer dans le monde des gadgets High-tech, Google, lui, se concentre sur son modèle. En effet, l’entreprise veut que son chatbot soit partout. Et maintenant, un bouton dédié permet d’appeler Gemini à tout moment, sur n’importe quelle page web Chrome. C’est une vraie révolution dans la façon de naviguer et de chercher en ligne.

Gemini dans Chrome : tout pour rendre votre navigation plus facile

L’idée de Gemini dans Chrome est de faire de ce navigateur un assistant intelligent capable de comprendre le contexte. Mais aussi de vous guider dans votre recherche.

Cette intégration permet de résumer un article, une page web ou un fil de discussion. Gemini peut en effet en extraire les points essentiels directement dans Chrome. Mais la fonction de l’IA ne se limite pas à ça.

Vous pouvez aussi lui poser toutes sortes de questions sur ce que vous êtes en train de lire. Elle peut analyser et expliquer tout ce que vous ne comprenez pas. Les passages complexes d’un article ou les informations difficiles à saisir deviennent clairs.

En somme, avec Gemini, naviguer sur chrome devient plus rapide, plus intuitif et surtout beaucoup plus utile. On n’est plus juste devant un navigateur. Mais devant un assistant capable de vous faire gagner du temps et de la compréhension.

Il y a encore mieux !

En plus de tout ça, Gemini peut aussi exploiter vos onglets ouverts sur Chrome. C’est utile pour retrouver une information que vous aviez consultée mais oubliée. Elle peut également aider à remettre la main sur une page web perdue par accident.

Et il semble que Google souhaite mettre en avant la version agentique de Gemini. Concrètement, l’IA pourra effectuer des tâches plus complexes. Comme s’inspirer d’une liste de courses dans Google Docs pour passer une commande en ligne, ou même effectuer une réservation.

En plus, l’usage est un jeu d’enfant. Appuyez sur le bouton dans la barre de titre, et le champ de discussion s’ouvre. Gemini se met directement au travail pour répondre à vos questions.

Gemini is now in Chrome! Ctrl + G, and enjoy! pic.twitter.com/x85l62IBuE — Patrick Loeber (@patloeber) September 19, 2025

Le meilleur dans tout ça ? Ce n’est pas limité à l’ordinateur. Sur Android, l’intégration dans Chrome est déjà active, malgré certaines fonctionnalités encore en cours de déploiement.

Selon Google, Gemini peut évidemment interagir avec tout ce qui s’affiche à l’écran. Pour les utilisateurs d’iPhone, il faudra encore patienter. Parce que ce n’est pas encore accessible sur iOS.

Attention toutefois, pour l’instant, cette intégration est déployée aux États-Unis sur desktop (Windows et macOS). Donc, en anglais uniquement. Mais, rassurez-vous, Google assure que la fonctionnalité sera bientôt proposée à davantage d’utilisateurs.

Bref, Gemini sur Chrome rend l’expérience web plus intuitive et personnalisée. Reste à voir si cette promesse tiendra sur le long terme.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.