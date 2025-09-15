Seedream 4.0 : TikTok vient-il de casser le game des IA de création d’images ?

Seedream 4.0, le nouveau générateur d’images IA de ByteDance détrône Nano Banana !

Quelques semaines plus tôt, Nano Banana, une itération de Gemini 2.5 Flash, avait enflammé les réseaux sociaux. Dans cet élan, il avait grimpé rapidement dans les classements avec un score ELO de 1 201 sur le benchmark d’Artificial Analysis. Mais le 10 septembre 2025, peu après l’arrivée de Seedream 4.0, Artificial Analysis publie une mise à jour de ses résultats.

Seedream 4.0 détient un ELO de 1 205

Sur le benchmark d’Artificial Analysis, Seedream 4.0 devance Nano Banana de quatre points.

Le classement couvre la génération texte-image et l’édition d’images.

Son architecture comprend 12 milliards de paramètres. Seedream 4.0 combine transformateurs de diffusion et couches d’attention parallèles permettant de générer des images précises et rapides.

À titre de comparaison, Nano Banana montre parfois une uniformité dans les textures. Cela provient d’entraînements sur des datasets moins variés.

Pour sa part, ByteDance a développé Seedream 4.0 sur des ensembles de données massifs. Les biais observés chez ses prédécesseurs sont ainsi réduits.

Les images produites sont cohérentes et fiables. Elles conviennent parfaitement à des usages commerciaux, sous réserve de conditions d’utilisation larges.

Seedream 4.0 est disponible via fal.ai, Replicate et le portail direct de ByteDance, au prix compétitif de 30 dollars pour 1 000 générations.

Du photo aux vidéos immersives

Seedream 4.0 crée des compositions d’une précision remarquable. Éclairage diffus, reflets sur les pavés mouillés, fourrure lisse d’un félin, tout est rendu avec soin.

L’IA ajoute des détails subtils pour augmenter le réalisme, comme une pluie granuleuse, patine du métal, sans artefacts visibles.

Le générateur produit des scènes saisissantes, comme un paysage martien avec dunes rouges et rover solitaire. L’immersion évoque les clichés de la NASA sans la “vallée étrange” des images IA imparfaites.

Une large palette de styles enrichit l’expérience : photoréalisme, aquarelles, anime ou minimalisme épuré. La personnalisation ajuste éclairage, couleurs et profondeur de champ selon des commandes précises.

Par ailleurs, Seedream 4.0 s’étend aux courtes vidéos. Les séquences générées restent fluides, sans saccades comme chez certains concurrents. L’outil inclut aussi l’édition dont le remplacement d’arrière-plan ou amélioration des mouvements.

