Gemini Nano-Banana : pourquoi le photoshop IA de Google explose ?

Nano Banana de Gemini devient viral en transformant de simples photos en figurines 3D hyperréalistes. L’application surpasse désormais ChatGPT dans les classements.

🔥 Nous recommandons Getimg.ai Getimg.ai est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. Que vous soyez artiste, créateur de contenu ou simplement curieux, Getimg.ai stimule l’inspiration et vous accompagne à chaque étape de votre processus visuel. J'en profite

La tendance Ghibli avec ChatGPT appartient déjà au passé. La nouvelle mode consiste à générer sa propre figurine, grâce à Nano Banana de Gemini. L’entreprise de Mountain View met en avant un outil accessible, capable de produire une image parfaite, même à partir de prompts imparfaits.

Gemini conquiert les classements grâce à Nano Banana

Sur la plateforme X, Josh Woodward, vice-président de Gemini et Google Labs, a annoncé que l’application avait déjà séduit 23 millions d’utilisateurs. Un record atteint en seulement deux semaines après le lancement de Nano Banana.

En parallèle, plus de 500 millions d’images ont été traitées. Cet engouement propulsa Gemini aux premières places des boutiques d’applications mondiales.

Le 11 septembre 2024, Gemini dominait les classements iOS de l’App Store aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Australie, en Allemagne et en Italie.

Face à une demande écrasante, Google a instauré des limites temporaires d’utilisation pour stabiliser le système. Ce à quoi je m’attendais un peu.

La tendance des figurines 3D

L’intérêt autour de Gemini vient surtout de la création de figurines 3D hyperréalistes. Il suffit d’envoyer une photo de soi ou de son animal de compagnie, accompagnée de quelques instructions, pour que Nano Banana génère une miniature fidèle.

Le rendu s’accompagne d’un packaging factice et d’un modèle filaire animé sur écran. Google participe lui-même à ce buzz en partageant ses propres versions.

Un test approfondi de Nano Banana confirme l’attrait de l’application. L’interface se révèle intuitive : upload, prompt, génération quasi instantanée, sans latences frustrantes.

https://youtu.be/kMbvHGRuMxY

En plus, l’éditeur d’image préserve l’essence du sujet et restitue des traits réalistes, sans déformations grotesques. La figurine produite reflète véritablement l’utilisateur.

Google perfectionne Nano Banana à travers une mise à jour déjà disponible dans l’application Gemini. Celle-ci intègre des garde-fous éthiques. Chaque création porte désormais un filigrane visible, renforcé par le watermark numérique invisible SynthID.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.