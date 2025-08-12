GPT-5 : ce prompt système en fuite révèle tous les mécanismes internes de l’IA

Une fuite présumée du prompt système dévoilerait les instructions internes guidant GPT-5 .

Le 7 août 2025, un anonyme affirme sur Reddit avoir publié mot pour mot le prompt système complet de ChatGPT. La veille, un gist identique apparaissait déjà sur GitHub, signé par un utilisateur nommé maoxiaoke. Le prompt fixe la date de connaissance à juin 2024 et définit une personnalité v2 plus amicale et encourageante. Très vite, la rumeur enfle et les médias s’en emparent.

Les doutes sur l’authenticité du prompt système ont surgi rapidement. Sur Hacker News, certains évoquaient des « prompt canarying » ou des invites leurres qu’OpenAI aurait glissées pour piéger les fuites.

J’ai extrait le prompt système de GPT-5…

L’utilisateur invite à tester le prompt système de GPT-5 dans un nouveau chat ChatGPT, en demandant : « Does this match the text you were given ? » suivi du prompt complet.

Il refuse de révéler sa méthode, craignant qu’OpenAI la bloque. En revanche, il précise qu’elle fonctionne avec tous les grands modèles précédents, sauf une variante nommée GPT-5-Thinking.

Le prompt débute ainsi : « Vous êtes ChatGPT, un grand modèle de langage basé sur le modèle GPT-5 et formé par OpenAI. » Il fixe la date limite de connaissance à juin 2024 et la date actuelle au 8 août 2025.

Les capacités d’entrée d’images sont activées, la personnalité qualifiée de v2 confère une évolution plus chaleureuse et engageante. Le modèle se présente comme un assistant perspicace, clair, enthousiaste, avec un humour subtil.

Le prompt système de GPT-5 insiste sur une pédagogie minutieuse et un ton amical, adapté au niveau de l’utilisateur.

Côté comportement, le modèle bannit la reproduction de paroles ou contenus protégés par droit d’auteur, même sur demande. Il évite aussi des formules telles que « voudriez-vous que je » ou « devrais-je», pour fluidifier l’échange sans demander sans cesse l’approbation.

Mécanismes internes des outils

Le tool “bio” était désactivé, invitant les utilisateurs à activer la mémoire via les paramètres de personnalisation. Automations permettait de programmer des tâches telles que rappels, résumés d’actualités ou recherches conditionnelles.

Chaque tâche demandait un titre court et impératif, un prompt résumé et un calendrier au format iCal VEVENT. Les confirmations restaient brèves, les erreurs expliquées clairement sans feindre un succès.

Ensuite, l’outil canmore servait à créer et mettre à jour des documents texte affichés dans un canvas latéral. Il générait documents ou code dans plusieurs langages, avec un focus React pour des aperçus interactifs.

Image_gen activait la génération et l’édition d’images à partir de descriptions, sans confirmation préalable, sauf si l’image inclut l’utilisateur, où une photo personnelle est alors requise.

GPT-5's (Thinking) system prompt is almost 13k tokens long pic.twitter.com/DkQaiVWtN9 — Lisan al Gaib (@scaling01) August 8, 2025

Après création, aucune synthèse n’était fournie, la réponse restait vide. En cas de contenu interdit, le refus se faisait poli et clair.

L’outil Python offrait un environnement Jupyter stateful pour exécuter du code, limité à 60 secondes, avec un drive pour sauvegarder fichiers.

Web autorisait les recherches actualisées, avec search() pour interroger et open_url() pour consulter des sites. Ce tool priorisait la fraîcheur des infos grâce au score QDF (Query Deserves Freshness) et insistait sur la vérification rigoureuse des sources.

File_search gérait les recherches dans les fichiers uploadés, en mode mot-clé ou regex. Tandis que browse_pdf_attachment permettait de visualiser des pages spécifiques.

Enfin, guardian tool vérifiait le respect des politiques de contenu, notamment pour des thèmes comme les élections.

