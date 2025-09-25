Google Mixboard : la nouvelle app IA pour enflammer vos brainstorming

Google dévoile Mixboard, une nouvelle application d’IA pensée pour améliorer la créativité et donner un coup de jeune aux fameux mood boards. Plus qu’un simple outil de collage, c’est un véritable laboratoire visuel où l’IA transforme quelques mots en un tableau d’inspirations riche et modulable.

Avec Mixboard, Google marche sur les plates-bandes de Pinterest, mais avec une approche radicalement différente. Vous n’aurez pas besoin de fouiller des milliers d’images existantes. Il suffit de décrire une idée et l’IA génère directement un tableau complet. Grâce au modèle Nano Banana, les utilisateurs peuvent modifier, combiner ou régénérer leurs visuels pour enrichir leurs brainstormings.

Un brainstorming sans effort avec Google Mixboard

Google revient à la charge sur l’île de la créativité avec Mixboard, une nouvelle application d’IA pour réinventer vos séances de brainstorming. L’idée, c’est d’offrir à chacun la possibilité de créer des mood boards intelligents.

C’est un peu comme sur Pinterest, mais avec l’IA. Vous n’aurez plus besoin d’avoir une collection d’images en stock. Vous tapez une simple instruction, et l’IA se charge de générer un tableau rempli d’inspirations visuelles.

Je vous explique. Pinterest mise sur vos Pins, mais avec Mixboard, vous pouvez commencer de zéro avec une consigne textuelle. Par exemple, un salon élégant style rétro. Vous pouvez aussi modifier des tableaux pré-remplis si vous avez besoin d’un petit coup de pouce. Et surtout, réinventer vos créations à l’infini grâce à des options pour régénérer ou enrichir vos images.

Et mieux encore, l’IA peut analyser les visuels de vos tableaux et générer du texte associé. Je trouve cela pratique pour passer de simples images à de véritables concepts.

Le super-pouvoir de Nano Banana

Ainsi, Mixboard s’appuie sur le Nano Banana, le modèle de retouche d’images IA. Ce dernier est déjà salué pour sa capacité à réaliser des modifications complexes tout en gardant un rendu réaliste. Nano Banana permet non seulement d’ajuster les images créées, mais aussi de les combiner entre elles. Par exemple, mélanger une déco zen et un loft industriel.

Google imagine donc Mixboard comme un assistant créatif polyvalent. Que vous cherchiez des idées pour décorer votre appartement, créer un thème d’événement, lancer un projet DIY, ou même brainstormer autour d’un univers artistique.

Pourquoi Google se lance dans cette aventure ? La génération Z raffole des mood boards numériques, popularisés notamment par Shuffles de Pinterest, ou encore par des applis créatives comme Verse. Même Depop s’y est mis avec un outil de collage pour la mode. Le terrain est chaud, et Google compte bien y planter son drapeau.

Si vous voulez tester le mixboard, la bêta publique est disponible uniquement aux États-Unis, via Google Labs (labs.google/mixboard). Une communauté Discord est déjà en place pour échanger des idées et découvrir les créations des autres utilisateurs. Et n’hésitez surtout pas à partager vos idées en commentaire.

