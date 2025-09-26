ChatGPT Pulse : pendant que tu ronfles, l’IA planifie ta journée (pour 200€ par mois)

Tu dors, il bosse. OpenAI vient de lancer Pulse, une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui prépare ton briefing matinal pendant que tu ronfles. Au menu : actus personnalisées, rappels d’agenda, idées dîner ou plan d’entraînement. Bref, l’IA veut devenir ton majordome numérique… à condition de sortir 200 € par mois.

Jusqu’ici, ChatGPT répondait quand on l’interrogeait. Avec Pulse, fini la passivité : l’IA anticipe tes besoins.

Pendant la nuit, elle fouille ton historique de chats, tes applis connectées et tes préférences pour te pondre un « bulletin du matin ».

Comme un secrétaire hyperactif qui bosse pendant ton sommeil. Et au réveil, avant même ton premier café, Pulse a déjà planifié ta journée.

Le journal du futur, livré en cartes visuelles

Pas de pavé indigeste : Pulse sert ses trouvailles sous forme de cartes visuelles. Tu scannes vite fait, tu cliques si tu veux plus de détails.

Ça peut être les dernières news sur ton club de foot, une idée de dîner rapide, ou encore des étapes pour préparer ton triathlon.

Et si Pulse se plante, tu peux lever le pouce vers le haut ou vers le bas. Mieux : tu peux « curate » ton flux, genre « donne-moi un récap de la semaine vendredi » ou « focus sur la Coupe du monde demain ». Bref, l’IA devient éditrice de ton journal perso.

Finies les notifications toxiques, place à la dose unique d’IA

Contrairement à TikTok ou Twitter qui veulent t’aspirer dans un gouffre sans fin, Pulse se la joue minimaliste.

Une seule édition par jour, puis rideau. Le contenu disparaît le lendemain (sauf si tu le sauvegardes). OpenAI assume : Pulse doit être utile, pas addictif. Un peu comme un espresso bien serré — efficace, rapide, et tu passes à autre chose.

Now in preview: ChatGPT Pulse



This is a new experience where ChatGPT can proactively deliver personalized daily updates from your chats, feedback, and connected apps like your calendar.



Rolling out to Pro users on mobile today. pic.twitter.com/tWqdUIjNn3 — OpenAI (@OpenAI) September 25, 2025

Ton agenda, ton Gmail, ta vie privée… et ton IA dans la boucle

Pulse peut se connecter à Google Calendar, Gmail ou Drive. De fait, il peut te rappeler l’anniversaire de ton pote, te générer un agenda pour ta réunion, ou te suggérer un resto sur ton trajet.

Si tu actives la mémoire ChatGPT, il pousse encore plus loin : il sait que tu es végé, il adapte les menus ; tu es coureur, il te file des itinéraires running.

Mais la question qui pique : jusqu’où tu laisses l’IA fouiller dans ta vie privée ? Pour certains, c’est le graal de la productivité. Pour d’autres, ça sent le petit espion numérique sous stéroïdes.

200 € pour avoir un majordome numérique ?

Today we are launching my favorite feature of ChatGPT so far, called Pulse. It is initially available to Pro subscribers.



Pulse works for you overnight, and keeps thinking about your interests, your connected data, your recent chats, and more. Every morning, you get a… — Sam Altman (@sama) September 25, 2025

Pour l’instant, Pulse est réservé aux abonnés Pro, à 200 $ par mois. OpenAI promet une extension aux abonnés Plus, puis au grand public, mais l’infrastructure est encore trop lourde.

Car Pulse, c’est une usine à gaz : recherche asynchrone, personnalisation fine, cartes visuelles… un vrai gouffre en calcul. Autrement dit : ce luxe reste pour l’instant réservé à ceux qui paient.

Un danger pour Apple News et les newsletters ?

Avec Pulse, OpenAI marche clairement sur les plates-bandes des agrégateurs d’actus et des newsletters personnalisées.

Apple News, Google Discover, Substack… tous se battent déjà pour être ton « briefing du matin ». Sauf que Pulse a un atout : il cite ses sources comme ChatGPT Search, et il mixe infos, agenda et recommandations perso.

Alors, les médias doivent-ils trembler ? Pas encore. Mais si Pulse devient le réflexe matinal de millions d’utilisateurs, ça pourrait redessiner la carte de l’attention numérique.

Demain, ton IA réservera tes restos pendant que tu rêves

Aujourd’hui, Pulse te donne un bulletin. Demain, il pourrait aller plus loin : réserver ton resto préféré, écrire tes mails, organiser ton week-end. C’est le rêve affiché d’OpenAI : transformer ChatGPT en assistant agentique.

Utopie séduisante : l’assistant perso des ultra-riches, accessible à tous. Mais attention à la désillusion : si Pulse reste coincé derrière un abonnement à 200 €, ça restera une innovation pour happy few, pas une révolution démocratique.

ChatGPT Pulse, c’est la promesse d’un réveil augmenté : un journal qui ne ressemble qu’à toi, concocté par une IA qui bosse la nuit.

Assez pour remplacer tes apps d’actus ou tes newsletters ? Peut-être. Assez pour justifier 200 € par mois ? C’est une autre histoire.

Avec Pulse, OpenAI trace un chemin clair vers l’IA qui agit sans attendre tes ordres. Reste à savoir si ça te séduit… ou si ça t’inquiète.

