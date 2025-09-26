DualSense Edge : la manette premium de la PS5 tombe à 178 € pendant les French Days

Joueurs PS5 exigeants, c’est le moment de craquer ! La manette premium DualSense Edge, avec ses fonctionnalités avancées, devient bien plus accessible grâce à une remise de plus de 60 € chez E.Leclerc. Son prix tombe à 178,14 €, une offre rare pour un accessoire de cette trempe.

Souvent considérée comme le Saint Graal des accessoires pour la PlayStation 5, la manette DualSense Edge de Sony a autant fait rêver les joueurs qu’elle les a fait hésiter. La raison ? Un prix de lancement de 239 € qui la positionne comme un produit de niche, réservé à une élite de compétiteurs. Aujourd’hui, la donne change radicalement grâce à une offre choc chez E.Leclerc, qui pourrait bien démocratiser la haute performance.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

La DualSense Edge en usage concret

Pensée pour les joueurs réguliers et compétitifs, la DualSense Edge reprend les atouts de la DualSense classique (retour haptique immersif, gâchettes adaptatives, micro intégré, haut-parleur, gyroscope). De plus, elle intègre une dimension de personnalisation poussée.

En pratique, elle permet d’adapter chaque session à son style. Elle propose des raccourcis via des boutons supplémentaires, sticks interchangeables pour ajuster la sensibilité, et possibilité de jouer en filaire sans latence grâce à un système de verrouillage du câble.

Les options sont nombreuses et transforment l’expérience de jeu, que ce soit pour du FPS compétitif, du jeu de sport ou des longues sessions de RPG.

Côté confort, Sony a revu la texture des gâchettes et des poignées pour une meilleure prise en main. Le pad est un peu plus lourd (335 g contre 280 g pour la DualSense classique), mais ce surpoids apporte une sensation de solidité bienvenue.

Une réduction impressionnante : la DualSense Edge passe à 178 €

Avec une chute de 25 % sur son prix initial, la DualSense Edge s’affiche désormais à 178,14 € chez E.Leclerc. Cette offre va rendre le jeu haute performance plus accessible que jamais sur PS5.

De ce fait, elle peut non seulement rivaliser frontalement avec la Xbox Elite Series 2, mais aussi de convaincre les joueurs qui trouvaient jusqu’alors son prix prohibitif.

Sony et E.Leclerc : un duo rassurant

Sony reste une référence absolue dans l’univers du gaming, et la DualSense Edge bénéficie bien entendu de la garantie constructeur officielle. De son côté, E.Leclerc est un marchand fiable en France, avec une livraison rapide et sécurisée. Vous pouvez donc acheter cette manette en toute confiance.

Faut-il craquer pour la DualSense Edge ?

La DualSense Edge s’adresse à ceux qui veulent aller plus loin que la simple manette standard : joueurs compétitifs, passionnés de personnalisation et fans de longue date de la PS5. À moins de 180 €, c’est une opportunité rare, surtout lors d’événements comme les French Days. Mais attention : les stocks ne sont pas illimités à ce prix.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.