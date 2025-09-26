Envie d’une nouvelle télé ? Les meilleurs bons plans TV 4K des French Days 

La haute définition n’a jamais été aussi accessible ! Pour les French Days 2025, les prix des téléviseurs 4K les plus convoités s’effondrent. Découvrez des modèles OLED, QLED et Mini-LED signés Samsung, LG, ou encore Philips avec des réductions spectaculaires allant jusqu’à -40%.

Imaginez des noirs parfaits pour vos soirées Netflix, une fluidité à toute épreuve pour vos sessions de jeu sur PS5 ou Xbox, et des couleurs éclatantes pour ne rien manquer du prochain grand match. Ce rêve d’un grand écran premium, souvent freiné par des tarifs élevés dépassant les 1 200 €, devient réalité grâce aux French Days 2025. C’est l’événement où la tendance s’inverse : des téléviseurs OLED et Mini-LED de dernière génération chutent à des prix défiant toute concurrence, avec des offres imbattables y compris sur les très grandes diagonales. Si vous attendiez le signal parfait pour transformer votre salon, le voici.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Philips 77OLED760 : l’OLED XXL enfin abordable

Avec ses 77 pouces, le Philips 77OLED760 est pensé pour ceux qui veulent transformer leur salon en véritable salle de cinéma.

Sa dalle OLED garantit des noirs parfaits et une compatibilité Dolby Vision et Atmos qui plonge le spectateur dans l’action. Côté gaming, les ports HDMI 2.1 assurent une fluidité à 120 Hz avec VRR et ALLM.

LG OLED55C4 (Pack avec barre de son) : la référence OLED à prix mini

La série C de LG est une légende. Le LG OLED55C4 embarque une dalle OLED Evo encore plus lumineuse et un processeur a9 AI Gen7 qui sublime chaque couleur.

En prime, il sait virtualiser un son 9.1.2 pour un effet home cinéma sans effort. Pour les gamers, il monte jusqu’à 144 Hz en 4K grâce au HDMI 2.1. Et ici, il est proposé en pack avec une barre de son LG S40TR.

Philips NeoPix 130 Smart : le vidéoprojecteur malin et pas cher

Envie de cinéma partout ? Le Philips NeoPix 130 Smart est un petit vidéoprojecteur connecté, prêt à diffuser Netflix, YouTube ou Prime Video sans box ni câble. Compact, léger, compatible Bluetooth, il s’emmène facilement en vacances ou dans une chambre.

LG OLED65M5 : la nouvelle génération OLED

Présentée au CES 2025, la gamme LG M5 incarne l’avenir de l’OLED. Plus lumineuse, plus rapide et conçue pour le gaming, elle embarque le processeur Alpha 11 AI Gen2 et une connectique déportée dans un boîtier externe, pour un design épuré. Compatible G-Sync et FreeSync, elle est prête pour les consoles next-gen.

Samsung TQ55S95F : le QD-OLED au sommet

Le Samsung S95F figure parmi les meilleurs téléviseurs de 2025. Sa dalle QD-OLED élimine les reflets grâce à la technologie Glare Free et délivre une image éclatante même en pleine journée. Ajoutez à cela un processeur NQ4 AI Gen3 qui ajuste tout en temps réel et une fluidité 4K à 165 Hz pour les joueurs.

Samsung TQ55S90F : le petit frère encore plus accessible

Moins cher que le S95F, le Samsung S90F reprend une grande partie des atouts de son aîné : dalle OLED performante, Gaming Hub intégré et compatibilité HDMI 2.1. Une solution idéale pour profiter du QD-OLED sans dépasser 1 200 €.

BenQ GP520 : le projecteur 4K premium

Si la taille de votre écran ne suffit plus, le vidéoprojecteur BenQ GP520 est une excellente alternative. Il projette une image 4K lumineuse et précise, fonctionne sous Google TV et s’adapte automatiquement à votre mur grâce à ses réglages automatiques. Noté 8/10 par la presse spécialisée, c’est un must-have pour les amateurs de grand écran.

LG OLED77C5 : l’expérience cinéma ultime

Les OLED de LG dominent toujours le marché. Avec ce modèle 77C5, la dalle OLED Evo atteint des sommets en contraste et luminosité, tandis que le processeur Alpha 9 Gen8 boosté à l’IA optimise chaque détail. Le son Dolby Atmos ajoute une immersion totale.

LG OLED48G5 : la petite taille qui en met plein la vue

Parfaite pour un salon compact ou un bureau, la LG OLED48G5 embarque les mêmes technologies que ses grandes sœurs : noir parfait, fidélité colorimétrique certifiée, processeur Alpha 11 AI Gen2 et Brightness Booster Ultimate. Notée 9/10, c’est l’un des meilleurs modèles 48 pouces du marché.

Thomson 43″ UHD : la bonne affaire petit format

Si vous cherchez un écran secondaire ou une TV compacte, le Thomson 43’’ UHD est un choix malin. Compatible Dolby Vision et animé par Android TV, il se contente d’une dalle LED mais reste parfait pour un bureau ou un petit salon. Et surtout, son prix plonge sous les 200 €.

Marques fiables, marchands rassurants

Faire une bonne affaire, c’est aussi acheter en toute confiance. C’est pourquoi les offres TV des French Days se concentrent sur les marques les plus fiables.

Les cadors du haut de gamme (LG, Samsung, Sony, Panasonic) comme les challengers plébiscités pour leur rapport qualité/prix (TCL, Hisense) sont au rendez-vous.

Le tout, chez des distributeurs reconnus comme la Fnac, Boulanger, Amazon ou Cdiscount, qui s’engagent sur une livraison efficace et l’application systématique de la garantie constructeur. Vous profitez ainsi du meilleur des deux mondes : le prix et la sécurité.

L’instant parfait pour s’équiper

Pour tous ceux qui rêvent d’une immersion digne d’une salle de cinéma, d’une fluidité parfaite pour leurs jeux vidéo ou d’une clarté absolue pour chaque action sportive, l’opportunité est immanquable.

Ces French Days 2025 rendent le haut de gamme enfin accessible. Un seul conseil : si une offre vous séduit, ne la laissez pas dans votre panier trop longtemps. Les meilleures affaires sont éphémères et les regrets de les avoir manquées peuvent durer bien plus longtemps.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.