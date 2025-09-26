ChatGPT s’enrichit de nouveaux outils… mais faites chauffer la CB

ChatGPT lance de nouveaux outils exclusifs, s’adressant principalement aux abonnés Pro et aux utilisateurs prêts à dépenser 229 euros par mois ou plus.

Malheureusement, ces nouveautés, attendues dans les semaines à venir, ne seront pas accessibles à tous. Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a précisé que certaines fonctionnalités nécessiteraient une puissance de calcul considérable. Des frais supplémentaires pourraient s’appliquer afin d’équilibrer la balance.

Des frais supplémentaires pour les nouveaux outils de ChatGPT

Certaines nouveautés de ChatGPT ne seront pas accessibles gratuitement et pourront entraîner des frais supplémentaires. En effet, les fonctionnalités d’intelligence artificielle ne se limitent pas à de simples améliorations logicielles. Elles mobilisent des ressources considérables, justifiant leur prix pour les utilisateurs.

Sam Altman précise que la firme continue de chercher des moyens de réduire le coût global des services d’IA tout en expérimentant des idées ambitieuses. OpenAI tient également à généraliser l’accès à ses outils, autant que possible.

Pour y parvenir, l’entreprise californienne adopte une approche graduelle et ciblée. Certains nouveaux outils seront immédiatement réservés aux abonnés Pro de ChatGPT. Tandis que d’autres fonctionnalités pourront engendrer des frais additionnels, au-delà du tarif de l’abonnement.

Ajustement de tarifs pour soutenir le développement de ChatGPT

Dans son message, Altman souligne que cette approche est nécessaire pour soutenir le développement des technologies et en garantir la pérennité. OpenAI cherche ainsi à concilier son ambition technologique et sa viabilité économique.

En revanche, aucune date exacte de déploiement n’a été communiquée. Et, les détails concernant les nouvelles fonctionnalités restent limités.

Toutefois, l’annonce de produits intensifs en calcul laisse entrevoir une orientation vers une intelligence artificielle plus sophistiquée, capable de répondre à des besoins professionnels et créatifs exigeants.

Enfin, la communication de Sam Altman insiste sur la transparence. Tous les frais additionnels seront clairement indiqués afin que les utilisateurs puissent anticiper les coûts liés à ces nouveautés.

