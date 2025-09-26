Le frère de Sarkozy rejoint Rizlum : la startup IA qui veut automatiser l’assurance

À 74 ans, Guillaume Sarkozy, frère de l’ancien Président, fait son retour remarqué. Il devient vice-président de Rizlum, une jeune pépite de l’IA basée à Station F. Son pari ? Moderniser en profondeur les rouages vieillissants de l’assurance grâce à des agents IA « souverains et frugaux ».

Le secteur de l’assurance n’est pas vraiment connu pour sa modernité. Les outils datent. Les équipes sont sous tension. Et les clients s’agacent devant la lenteur des procédures.

Rizlum, une deeptech française née en 2024, veut ainsi changer la donne. La startup mise sur des agents IA spécialisés, capables d’alléger la charge humaine sans remplacer les professionnels.

Pour accélérer sa crédibilité, elle s’entoure d’un vétéran du secteur : Guillaume Sarkozy. Ancien patron du groupe Malakoff Médéric, conseiller de plusieurs insurtechs, il apporte aujourd’hui son carnet d’adresses et son expérience à une structure qui rêve de révolutionner les process de l’assurance.

Qui est Rizlum ?

Créée en 2024 par trois ingénieurs passés par l’École Polytechnique de Hanoï, Rizlum a trouvé refuge à Station F, temple parisien de l’innovation. L’équipe réunit chercheurs, ingénieurs et doctorants, tous mobilisés pour concevoir une IA « souveraine et frugale »..

Rizlum s’attaque à un problème bien connu des assurés : la lourdeur administrative. La startup a conçu une plateforme d’agents IA pour automatiser les tâches répétitives et libérer du temps. Cela va de l’extraction documentaire à la gestion des mails, en passant par des call-bots capables de déclarer un sinistre.

Chaque agent peut être adapté aux besoins d’un assureur, qu’il s’agisse de vérifier un dossier, d’analyser une pièce jointe ou de répondre par téléphone. Mieux encore, certains agents vocaux sont présentés comme « empathiques ». Ils sont à même d’accompagner des clients dans la prise de rendez-vous ou l’ouverture d’un contrat.

Contrairement aux géants de l’IA qui misent sur de vastes modèles généralistes, Rizlum adopte une autre voie. Elle développe des modèles plus petits, spécialisés, appelés SLMs. Cette approche permet de réduire considérablement les coûts, tout en améliorant la précision sur les tâches métier. Pas question donc de dépenser des fortunes en GPU ou de dépendre d’infrastructures américaines.

Et pour info, la technologie n’est pas restée dans les cartons. Rizlum revendique déjà plusieurs assureurs français parmi ses clients. Ce qui n’a rien de surprenant vu que la promesse est séduisante. 80 % de temps gagné sur certaines tâches, jusqu’à 60 % de coûts en moins, et un taux d’erreurs divisé presque à zéro.

Guillaume Sarkozy, du textile à l’assurance, puis à l’IA

Avant de plonger dans l’univers des startups, Guillaume Sarkozy a suivi un parcours éclectique. Ingénieur de formation, il commence dans le textile avec Tissage de Picardie. Mais c’est surtout chez Malakoff Médéric qu’il se forge une solide réputation, en pilotant le groupe d’assurances et de protection sociale.

Il y occupe des postes de direction et anime plusieurs think tanks liés à la santé et à la protection sociale. Cette expérience lui a permis de développer une vision à 360 degrés des problématiques du secteur. Après avoir quitté la grande entreprise, il se tourne vers les jeunes pousses. Depuis plusieurs années, il conseille des insurtechs comme Alan, Luko, Assurly ou Neobrain, toujours avec la même idée : faire entrer l’assurance dans l’ère numérique.

À 74 ans, certains auraient pris leur retraite bien méritée. Mais Sarkozy choisit de s’investir dans Rizlum, convaincu que cette génération d’acteurs peut transformer durablement l’assurance. Son arrivée comme vice-président vise à renforcer la légitimité de la startup.

