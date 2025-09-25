Forza Horizon 6 : la bombe Xbox dévoilée au Tokyo Game Show

Fini les spéculations de tout genre ! Forza Horizon 6 débarquera sur Xbox Series X|S, et un peu plus tard sur PS5. Mais patience, ce ne sera pas pour cette année.

On l’attendait, on l’espérait et c’est officiel ! Forza Horizon 6 a fait sa première apparition au Tokyo Game Show 2025. Microsoft a lâché un teaser explosif qui confirme toutes les rumeurs. Au menu ? Un décor flamboyant au Japon, avec le Mont Fuji en toile de fond. Mais aussi des néons tokyoïtes et des routes taillées pour le drift. Bref, Playground Games promet une expérience qui va faire chauffer les manettes.

Forza Horizon 6 : rendez-vous en 2026 sur Xbox

Le trailer est court, mais qui donne directement envie. On y aperçoit le mythique Mont Fuji, des routes pensées pour le drift. L’ambiance rappellera des souvenirs aux fans des anciens volets.

En plus, le système des saisons fera son grand retour pour pimenter la course. En effet, les joueurs pourront parcourir l’environnement sous toutes ses facettes. Chaleur estivale, paysages enneigés en hiver, et cerisiers en fleurs lors des sakura.

Pourtant, il va falloir attendre encore un peu. Parce que Playground Games n’a pas encore montré de longues séquences de gameplay. Les premières images officielles se font toujours désirer.

Mais ce qu’on sait, c’est que le développement est bien avancé. La sortie de Forza Horizon 6 est prévue pour 2026 sur Xbox Series X|S et PC. Par contre, la grande inconnue reste la PlayStation 5. Rien n’a été confirmé pour l’instant.

Direction le Japon

Il n’y a aucun doute là-dessus ! Forza Horizon 6 sur Xbox nous emmène directement au Japon. En effet, comme mentionné plus haut, le teaser met en avant le Mont Fuji, emblème du pays et point de repère visuel pour les joueurs.

Le décor alterne entre néons et gratte-ciels urbains de Tokyo et montagnes ou campagnes rurales du Japon. Playground Games promet une représentation authentique du pays, mais sans copier une région japonaise existante. L’univers du jeu intégrera aussi des éléments culturels. Dont des voitures « kei », drift, routes sinueuses et personnalisation poussée.

De ce fait, les joueurs pourront explorer un monde ouvert vivant, mêlant traditions locales et modernité, pour une expérience unique. Certes, sur PC, Xbox ou PS5, Forza Horizon 6 promet un voyage inoubliable au Japon, entre sensations de conduite et immersion culturelle.

