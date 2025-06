Le Japon lâche l’IA qui réécrit son propre code pour évoluer : faut-il paniquer ?

L’IA se prend-elle pour Dieu ? La startup japonaise Sakana AI vient de créer la Darwin-Gödel Machine : une intelligence artificielle capable de réécrire son propre code pour évoluer. Un pas de géant vers l’AGI, ou une boîte de Pandore prête à nous exploser au visage ?

Au fil des dernières années, les IA ont beaucoup évolué. Par exemple, le modèle qui alimente ChatGPT, GPT, a été mis à jour plusieurs fois par OpenAI.

Nous sommes passés de GPT-3.5 à GPT-4, puis à GPT-4.5 (actuellement en beta), et nous attendons maintenant GPT-5.

Chaque nouveau modèle est le fruit d’un long processus d’entraînement sur de nouvelles données ou à l’aide d’une nouvelle méthode, toujours dans le but d’augmenter la puissance de l’intelligence artificielle.

Toutefois, imaginez maintenant une IA qui apprend à s’améliorer toute seule, en réécrivant son propre code tel un apprenti sorcier du numérique…

C’est exactement ce que vient de dévoiler la start-up japonaise Sakana AI, avec la Darwin-Gödel Machine (DGM) !

Introducing The Darwin Gödel Machine: AI that improves itself by rewriting its own code The Darwin Gödel Machine (DGM) is a self-improving agent that can modify its own code. Inspired by evolution, we maintain an expanding lineage of agent variants,…

Ce système révolutionnaire est capable de s’auto-modifier pour évoluer au fil du temps. Le concept est à la fois simple et fascinant : donner à l’IA le pouvoir d’expérimenter et de progresser de façon autonome, à l’image de l’évolution naturelle…

Concrètement, la DGM fonctionne comme un grand laboratoire d’expérimentation. Un agent IA commence par analyser son propre code Python, puis il y apporte des modifications pour tester de nouvelles stratégies, de nouveaux outils, ou encore des flux de travail différents.

Chaque nouvelle version est ensuite mise à l’épreuve sur des tâches réelles de programmation, notamment à travers des benchmarks comme SWE-bench et Polyglot qui évaluent la capacité de l’IA à résoudre des problèmes dans des langages variés.

Les meilleurs agents sont sauvegardés dans une sorte de « bibliothèque évolutive » pour servir de point de départ aux générations suivantes. Un processus qui rappelle la sélection naturelle.

C’est ce qui rend la DGM particulièrement fascinante : elle s’inspire directement de la nature et de l’évolution darwinienne.

Plutôt que de chercher à atteindre un objectif figé, elle explore un vaste espace de possibilités, comme une espèce qui essaie différentes mutations pour survivre.

Dans son « arbre généalogique » d’agents IA, certaines branches peuvent sembler inutiles au départ, mais elles finissent parfois par déboucher sur une innovation majeure qui change tout.

C’est ce qu’on appelle les « stepping stones » : des variantes pas forcément brillantes, mais qui servent de tremplin à des découvertes plus prometteuses.

Cette dimension exploratoire la distingue des IA classiques qui, jusqu’ici, optimisent souvent des paramètres bien définis et restent cantonnés dans un cadre strict. La DGM, elle, ose bifurquer, tester des chemins de traverse, et ça change tout.

Les premiers résultats sont bluffants : sur SWE-bench, la DGM est passée de 20% à 50% de réussite en quelques itérations.

Et sur Polyglot, elle est montée de 14% à plus de 30%. Cela signifie qu’elle est désormais capable de résoudre près de la moitié des problèmes de programmation posés sur GitHub.

Un résultat comparable aux meilleurs agents open source du moment ! En prime, la DGM a inventé elle-même de nouvelles fonctionnalités, comme des outils d’édition de code et des systèmes de vérification d’erreurs.

Ces derniers se sont avérés utiles pour d’autres modèles IA, notamment Anthropic Claude 3.7 et o3-Mini.

Our experiments demonstrate that the Darwin Gödel Machine can continuously self-improve by modifying its own codebase. On SWE-bench, DGM automatically improved its performance from 20% to 50%.

The figure here shows the performance progress over iterations, and also a summary of… pic.twitter.com/RjxapMTQN3

