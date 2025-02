OpenAI lance GPT-4.5, une IA plus humaine, naturelle et émotive : comment l’essayer ?

OpenAI lance GPT-4.5 ! Cette nouvelle IA est la plus humaine jamais créée jusqu’à présent, et peut mener des conversations beaucoup plus naturelles. Elle est même dotée d’une intelligence émotionnelle, qui lui permet de faire preuve d’empathie et de comprendre l’esthétique et l’art. Découvrez son fonctionnement technologique, ses meilleurs cas d’usage, et comment l’utiliser !

Depuis la première version de ChatGPT lancée fin 2022, OpenAI est considéré le pionnier de l’IA générative et des chatbots basés sur les LLM.

Toutefois, depuis plusieurs semaines, la startup californienne s’est fait doubler par la concurrence. Son meilleur modèle, GPT-4o, a été surpassé par l’IA chinoise DeepSeek et par le Grok 3 d’Elon Musk.

Bien évidemment, OpenAI ne compte pas céder sa couronne aussi facilement. Le 25 février 2025, elle a notamment ouvert l’accès à son outil Deep Research à tous les abonnés ChatGPT Plus.

En réalité, il ne s’agissait que d’un amuse-bouche avant le plat principal. Ce 28 février 2025, la firme dévoile officiellement GPT-4.5 : la nouvelle version de son modèle IA phare !

Cette nouvelle itération est la plus puissante, et marque un grand pas en avant dans le domaine de l’IA conversationnelle.

Elle propose notamment des conversations plus humaines et naturelles, une connaissance plus vaste, et moins d’hallucinations qu’auparavant.

Contrairement aux précédentes versions, focalisées sur la vitesse et les capacités multimodales, GPT-4.5 améliore principalement la capacité de l’IA à comprendre la nuance, à traiter le contexte, et à s’engager dans un dialogue plus intuitif.

Selon OpenAI, ce modèle a été optimisé pour reconnaître les « patterns » plus efficacement, pour tisser des connexions plus solides, et pour générer des réponses à la fois plus créatives et plus précises.

La première IA capable de vous parler comme un humain

Early testing shows that interacting with GPT-4.5 feels more natural. Its broader knowledge base, improved ability to follow user intent, and greater “EQ” make it useful for tasks like improving writing, programming, and solving practical problems. pic.twitter.com/Xdr1sQuUlD — OpenAI (@OpenAI) February 27, 2025

Le grand point fort de GPT-4.5 est sa capacité à mener des discussions fluides, chaleureuses, avec un fil naturel. Ceci va rendre les interactions avec l’IA beaucoup plus humaines qu’avant.

Son intelligence émotionnelle améliorée et sa meilleure maniabilité lui permettent de mieux comprendre les intentions de l’utilisateur, d’interpréter les éléments les plus subtils, et de maintenir des discussions utiles et personnalisées.

Enfin une solution contre les hallucinations ?

Par ailleurs, jusqu’à présent l’un des principaux défauts de l’IA était sa tendance à générer des informations fausses ou inexactes. Avec GPT-4.5, ce problème a été largement réduit.

Selon OpenAI, cette amélioration est liée à des avancées dans le domaine de l’apprentissage non supervisé et à des techniques d’optimisation permettant au modèle de perfectionner plus efficacement sa connaissance du monde et son intuition.

En d’autres termes, cette IA apprend de ses propres erreurs et se corrige. Ceci lui permet de s’améliorer continuellement…

Les deux ingrédients secrets de GPT-4.5

Le développement de GPT-4.5 est centré sur deux techniques complémentaires d’entraînement de l’IA : l’apprentissage non-supervisé, et le raisonnement.

Selon OpenAI, le scaling du raisonnement entraîne l’IA à penser par étapes avant de répondre. Ceci lui permet de mieux s’attaquer aux problèmes de logique ou de sciences et de mathématiques.

De son côté, l’apprentissage non-supervisé augmente l’exactitude des connaissances de l’IA et sa reconnaissance des motifs. Ainsi, elle est capable de mieux traiter et synthétiser les informations.

Les améliorations de GPT-4.5 proviennent donc d’une augmentation de la puissance de calcul et de sa base de données, mais aussi d’innovations en termes d’architecture et d’optimisation.

Grâce à ces avancées, le chatbot semble plus naturel, fiable et intuitif que toutes les précédentes versions de GPT et que les autres IA développées par des concurrents !

Quels sont les domaines où GPT-4.5 excelle ?

GPT-4.5 is ready! good news: it is the first model that feels like talking to a thoughtful person to me. i have had several moments where i've sat back in my chair and been astonished at getting actually good advice from an AI. bad news: it is a giant, expensive model. we… — Sam Altman (@sama) February 27, 2025

Les premiers tests de GPT-4.5 montrent que cette IA est particulièrement douée dans plusieurs domaines spécifiques.

Tout d’abord, il fait preuve d’une solide intuition esthétique. Ceci le rend idéal pour l’écriture créative, la narration, le brainstorming d’idées ou le design.

Il se révèle aussi plus apte à suivre des instructions complexes en plusieurs étapes, ce qui en fait un assistant de codage informatique plus fiable.

Son entraînement amélioré lui permet aussi de moins halluciner, ce qui lui permet d’offrir aux utilisateurs des réponses plus fiables et précises pour les requêtes basées sur des connaissances. Idéal pour les questions factuelles et tâches de recherche !

L’intelligence émotionnelle permet quant à elle à GPT-4.5 de répondre de façon empathique et de fournir un meilleur soutien à l’utilisateur, par exemple pour l’encourager ou pour des applications thérapeutiques.

Si un utilisateur se plaint d’avoir échoué un examen, l’IA peut lui fournir une réponse tenant compte de ses sentiments et lui fournir des conseils pratiques.

Cette qualité peut aussi être utile pour l’analyse artistique, par exemple pour interpréter la profondeur émotionnelle et symbolique d’un tableau…

GPT-4.5 asked for 1 truly novel human insight (might be my favourite answer on this prompt) pic.twitter.com/8ZgGpK18j9 — adi (@adonis_singh) February 28, 2025

La route vers GPT-5 est pavée

Selon OpenAI, combiner l’apprentissage non-supervisé et les modèles dotés d’un raisonnement avancé va permettre à l’IA d’atteindre de nouveaux niveaux d’intelligence.

Même si GPT-4.5 se focalise principalement sur la connaissance, l’intuition et la collaboration, la firme travaille sur des modèles calibrés pour le raisonnement et la prise de décision.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un modèle révolutionnaire, GPT-4.5 représente un tournant majeur pour l’IA en permettant des interactions plus humaines et naturelles.

La prochaine étape est celle de GPT-5, qui devrait proposer ces qualités combinées à une intelligence brute largement supérieure…

Comment utiliser GPT-4.5 ?

Depuis le 28 février 2025, les utilisateurs de ChatGPT Pro peuvent choisir GPT-4.5 sur ChatGPT via le site web, sur mobile ou sur PC.

À compter de la semaine suivante, les abonnés à ChatGPT Plus et Team pourront à leur tour y accéder.

Par ailleurs, les développeurs peuvent commencer à essayer GPT-4.5 via les API Chat Completions, Assistants et Batch. Ils peuvent combiner ce modèle avec les fonctionnalités d’appel de fonction, les outputs structurés ou les capacités de vision avec des inputs sous forme d’images.

Pro-tip: When using GPT-4.5, prepend your system message with the message below. Based on OpenAI internal evals, it results in better performance! pic.twitter.com/akGy1uW403 — Nikunj Handa (@nikunjhanda) February 27, 2025

En revanche, GPT-4.5 ne prend pas encore en charge les fonctionnalités multimodales comme le mode vocal, la vidéo ou le partage d’écran. De futures mises à jour sont attendues pour intégrer ces capacités !

Alors, que pensez-vous de GPT-4.5 ? Est-il important pour vous qu’une IA fasse preuve d’intelligence émotionnelle et puisse mener des conversations de façon plus naturelle ? Comment allez-vous l’utiliser ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.