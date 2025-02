ChatGPT Plus : Deep Research enfin dispo pour tous les abonnés ! Guide complet

La fonctionnalité Deep Research est maintenant disponible pour tous les utilisateurs abonnés à ChatGPT Plus. Elle permet de demander à l’IA de mener de vastes recherches sur internet, déployant toute sa puissance pendant une durée maximale de 30 minutes, afin de générer des rapports extrêmement précis et complets. À quoi ça sert et comment l’utiliser ? On fait le point !

Vous en rêviez, OpenAI l’a fait ! La fonctionnalité Deep Research, jusqu’à présent réservée aux abonnés ChatGPT Pro déboursant 200 dollars par mois, est maintenant disponible pour tous les abonnés ChatGPT Plus.

Depuis le 25 février 2025, les utilisateurs peuvent mener des recherches complètes, en profondeur, sur n’importe quel sujet via le célèbre chatbot.

Une nouvelle fonctionnalité basée sur OpenAI o3

Cet outil Deep Research étend les fonctionnalités de l’IA bien plus loin que la fonctionnalité de recherche web déjà proposée pour ChatGPT sous GPT-4o ou o3.

Il confère au chatbot la capacité de chercher sur internet en toute autonomie, d’analyser des informations provenant de sources diverses, et de synthétiser des rapports complets sur n’importe quel sujet complexe.

Pour y parvenir, Deep Research exploite une nouvelle version du modèle o3 optimisée pour la navigation web et l’analyse de données. Ceci lui permet d’interpréter et d’analyser les textes, les images ou encore les PDF.

L’utilisateur peut demander à l’IA d’effectuer une recherche complète à l’aide d’un simple prompt, mais peut également ajouter des pièces jointes pertinentes. Ceci permet à ChatGPT de produire des rapports très complets, sources, documentés.

deep research out for chatgpt plus users!



one of my favorite things we have ever shipped. — Sam Altman (@sama) February 25, 2025

L’IA peut prendre en compte vos pièces jointes

Par ailleurs, en réponse aux retours des utilisateurs, OpenAI a étendu la capacité de Deep Research à comprendre et référencer les fichiers uploadés.

Désormais, le système incorpore efficacement les données provenant des documents fournis par l’utilisateur.

Ceci permet de s’assurer que les rapports générés soient contextuellement exacts, et adaptés sur mesure aux besoins spécifiques.

Ainsi, le processus de recherche intègre les données provenant des documents de l’utilisateur et celles provenant des recherches web en temps réel.

Bientôt des rapports illustrés par des images et graphiques

Pour le moment, Deep Research se contente de fournir des rapports uniquement basés sur le texte. Toutefois, dans un futur proche, OpenAI prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités.

Il sera notamment possible de demander à ce que le rapport comporte des images, des visualisations de données, ou d’autres résultats analytiques permettant d’enrichir l’expérience utilisateur.

Ces améliorations visent à offrir davantage de contexte et de clarté, rendant les rapports plus complets et agréables à consulter.

En parallèle, OpenAI envisage aussi d’augmenter les limites de requêtes et d’étendre l’accès aux utilisateurs gratuits face à la forte demande pour ces capacités de recherche avancée.

À quoi ça sert ? Quelques exemples de cas d’usage

Une nouvelle fonctionnalité particulièrement utile pour les utilisateurs des domaines de la finance, de la science et de l’ingénierie, ou encore pour les chercheurs en quête d’informations précises et fiables.

On peut l’utiliser pour des analyses de marché, des études scientifiques ou des évaluations techniques. Un autre exemple d’application est l’organisation d’événements tels que des conférences ou des célébrations.

L’outil est capable de rechercher des lieux appropriés, de proposer des fournisseurs et de fournir des conseils logistiques adaptés à vos besoins spécifiques.

Si vous êtes de nature indécise, Deep Research peut aussi vous aider lors de l’achat d’un bien important comme une voiture ou un meuble. Il peut comparer les options disponibles, analyser les avis des utilisateurs et fournir des recommandations.

Les professionnels du marketing et des affaires, quant à eux, peuvent bénéficier de l’analyse des tendances actuelles du marché, des comportements des consommateurs et des prévisions sectorielles pour orienter leurs stratégies.

De leur côté, les développeurs peuvent solliciter Deep Research pour obtenir de l’aide sur des problèmes de codage complexes, accéder à des documentations spécifiques et recevoir des exemples de code pertinents.

Bien qu’il ne remplace par un avis médical professionnel, cet outil peut aussi fournir des informations sur des conditions médicales, des traitements potentiels ou des recommandations générales de santé.

Citons aussi le domaine de la cybersécurité, où les experts peuvent utiliser Deep Research pour se tenir informés des dernières vulnérabilités, des menaces émergentes et des meilleures pratiques en matière de protection des systèmes.

Un autre domaine d’utilisation est l’éducation. Les enseignants peuvent exploiter cette fonctionnalité pour élaborer des plans de cours, créer du matériel pédagogique et obtenir des idées pour des activités éducatives interactives.

En bref : cette nouvelle fonctionnalité peut être très utile pour presque n’importe qui, à condition de prendre le temps de réfléchir à la façon dont vous pouvez vous en servir…

Combien ça coûte et comment l’utiliser ?

Depuis le 25 février 2025, la fonctionnalité Deep Research est disponible pour tous les abonnés ChatGPT Plus, Team, Edu et Enterprise. Un abonnement à 20 euros par mois est donc suffisant.

Le but d’OpenAI est d’éviter de perdre du terrain face à des concurrents comme xAI Grok 3 et DeepSeek, qui proposent un accès totalement gratuit à des fonctionnalités similaires à Deep Research.

L’outil est disponible sur ChatGPT pour toutes les plateformes. Vous pouvez y accéder depuis le web, ou les applications pour iOS, Android, macOS et Windows.

Il suffit d’activer le modèle « Deep Research » en cliquant dessus dans l’interface ChatGPT. L’IA va alors mener sa recherche de façon indépendante, et vous générer un rapport. Le processus prend entre 5 et 30 minutes, selon la complexité de la requête.

Mieux vaut attendre que le chatbot ait fini de répondre plutôt que de lancer une nouvelle requête immédiatement. Ceci permet d’éviter les erreurs et autres bugs.

Deep research is now rolling out to all ChatGPT Plus, Team, Edu, and Enterprise users 🍾 — OpenAI (@OpenAI) February 25, 2025

Toutefois, attention ! En tant qu’abonné Plus, Team, Edu ou Enterprise, vous êtes limité à seulement 10 requêtes Deep Research par mois. Même les requêtes répétées deux fois par erreur sont comptabilisées…

Même les abonnés à ChatGPT Pro, payant 200 euros par mois, sont limités à 120 requêtes par mois (au lieu de 100 jusqu’à présent). Veillez donc à bien choisir vos requêtes et à les réserver pour des projets réellement rentables ou importants à vos yeux !

Alors, qu’en pensez-vous ? Attendiez-vous de pouvoir tester Deep Research ? Pourquoi allez-vous l’utiliser ? Êtes-vous satisfait par vos premiers résultats ? Partagez votre avis en commentaire !

