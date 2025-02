OpenAI Deep Research est enfin dispo en France ! Comment tester cette IA révolutionnaire ?

OpenAI a finalement introduit Deep Research en France. La société a annoncé cette mise à jour sur le réseau social X (Twitter).

Selon OpenAI, Deep Research est désormais accessible à 100 % des utilisateurs Pro au Royaume-Uni, dans l’Union européenne, en Norvège, en Islande, au Liechtenstein et en Suisse.

Cette technologie, concurrente du DeepSeek de la Chine et Google Deep Research, repousse les limites de la recherche en ligne. Elle ne se contente plus de donner des résultats bruts. Elle fouille, trie, analyse et synthétise les informations en un véritable rapport structuré.

Je parle ici d’une IA conçue pour des recherches approfondies

Tout d’abord, je dois noter que Deep Research n’est pas une IA comme les autres. OpenAI la décrit comme un agent doté de capacités avancées, capable de réaliser des recherches complexes en plusieurs étapes.

Contrairement à une simple requête ChatGPT, cette intelligence artificielle suit un processus rigoureux pour offrir des résultats précis et vérifiés.

L’IA explore Internet pour analyser des pages web, des documents PDF et même des images. De plus, elle utilise un raisonnement avancé pour organiser les informations et identifier les sources les plus pertinentes.

OpenAI affirme que cette IA peut accomplir en 10 minutes un travail qui prendrait plusieurs jours à un humain.

Et grâce à son intelligence adaptative, elle affine son analyse en fonction des nouvelles données rencontrées. Elle peut même générer des graphiques et des visualisations de données pour illustrer ses conclusions.

Jusqu’ici, Deep Research est uniquement disponible pour les abonnés à ChatGPT Pro. Cette offre, proposée à 200 dollars par mois, donne accès à cette nouvelle technologie révolutionnaire.

Alors, pour tester cet outil, il suffit juste de se connecter à ChatGPT via un navigateur web, puis d’utiliser le bouton dédié à Deep Research.

L’utilisateur peut poser des questions sur n’importe quel sujet. L’IA prend alors quelques minutes pour rassembler et analyser les informations.

À la différence d’une recherche classique, elle ne donne pas une simple liste de liens. Elle produit un rapport structuré, facile à lire et exploitable immédiatement.

OpenAI assure que Deep Research peut réorienter ses recherches en temps réel. Si l’IA rencontre de nouvelles informations pertinentes, elle ajuste automatiquement son analyse. Cette flexibilité permet d’obtenir des résultats plus précis et mieux adaptés aux besoins de l’utilisateur.

Cet outil est particulièrement utile pour les professionnels qui doivent traiter de grandes quantités d’informations. Par exemple, un chercheur scientifique peut s’en servir pour valider une hypothèse en croisant plusieurs études.

Un analyste financier peut aussi obtenir des données précises sur les tendances du marché. Et un juriste peut analyser des textes législatifs récents et en extraire les éléments essentiels.

Mais OpenAI ne limite pas Deep Research aux seuls experts. Cet outil peut également servir à des particuliers. Une personne souhaitant comparer plusieurs modèles de voitures ou d’appareils électroménagers peut obtenir un comparatif détaillé basé sur des sources fiables.

Alors, que pensez-vous de Deep Research d’OpenAI ?

