Grok 3 vs ChatGPT : la nouvelle IA d’Elon Musk explose les benchmarks !

Le duel entre OpenAI et xAI prend une tournure explosive. Alors qu’OpenAI s’apprête à dévoiler GPT-4.5 et GPT-5, Elon Musk lâche Grok 3.

Et surtout, notez que non seulement Grok 3 surpasse son prédécesseur. Cependant, il s’impose aussi en tête du classement Chatbot Arena. Désormais, GPT-4o d’OpenAI et Gemini 2.0 Flash de Google sont au second plan.

Grok 3 est un succès

Quelques jours seulement après qu’OpenAI a teasé l’arrivée de GPT-4.5 et GPT-5, xAI a dégainé une première version de Grok 3, surnommée « Chocolate ».

Normalement, Grok 3 était prévu pour décembre 2024. Toutefois, des retards ont repoussé sa sortie au 17 février 2025. Mais le choc a été immédiat.

Le modèle a pris la tête du classement Chatbot Arena de lmarena (ex-LMSYS). Ce dernier est considéré comme la référence en matière de comparaison des performances des IA.

Grok 3 est même le premier modèle à atteindre un score de 1 400 sur Chatbot Arena. Il dépasse GPT-4o (1377 points) et o1 d’OpenAI (1353 points), ainsi que Gemini 2.0 Flash (1385 points), le précédent leader.

Comment xAI a entraîné une telle prouesse ? Au fait, le modèle a été formé sur un vaste ensemble de données, incluant des documents juridiques et des affaires judiciaires.

Ce qui lui permettrait de « rendre des verdicts juridiques extrêmement convaincants ». Selon Musk, Grok 3 est conçu pour traquer la vérité, quitte à aller à l’encontre du politiquement correct.

À noter qu’il s’appuie également sur Colossus, un immense cluster de supercalculateurs installé à Memphis, dans le Tennessee.

Bref, Musk ne cache pas sa satisfaction face à ce que son entreprise a réalisé. Et insiste sur l’importance du rythme d’innovation pour dominer une compétition technologique.

« Tout ce que vous devez savoir pour comprendre quelle entreprise remportera une compétition technologique est de regarder les première et seconde dérivées du taux d’innovation. »

Grok 3 sera accessible aux abonnés X Premium aux États-Unis ainsi qu’aux utilisateurs via un abonnement distinct pour ses versions web et mobile.

La prochaine étape de Musk ?

Selon des sources locales, xAI prévoit de doubler sa puissance en passant de 100 000 GPU Nvidia à potentiellement un million. Ce qui synchronise avec les ambitions d’Elon Musk, qui affirme que Grok 3 est le modèle d’IA le plus intelligent jamais conçu.

Il va même plus loin en suggérant qu’il pourrait être intégré aux fusées Starship de SpaceX en partance pour Mars d’ici deux ans.

Cela dit, je crois franchement que Grok 3 est au cœur de sa bataille contre OpenAI. La startup qu’il avait cofondée avant de la quitter, affirmant qu’elle s’éloignait de sa mission initiale au profit d’intérêts commerciaux.

Aujourd’hui, Musk tente carrément de racheter OpenAI à travers un consortium. Leur première offre de 97,4 milliards de dollars ayant été rejetée, son avocat, Marc Toberoff, assure que le groupe est prêt à surenchérir pour rester dans la course.

OpenAI de son côté a levé le voile sur sa prochaine étape: GPT-4.5, avec une première version interne baptisée « Orion » déjà en phase de test.

Il a également annoncé un projet d’envergure : l’unification des modèles de la série O et de la série GPT afin de créer des systèmes plus intelligents, capables d’utiliser l’ensemble des outils d’OpenAI, d’adapter leur raisonnement selon les besoins et d’être efficaces sur un large éventail de tâches.

« GPT-5 sera proposé comme un modèle central intégrant une grande partie de notre technologie, y compris o3 », a précisé Altman. Il a ajouté que o3 ne sera plus disponible en tant que modèle distinct.

Enfin, il a confirmé une nouvelle majeure : GPT-5 sera accessible gratuitement sur ChatGPT, tandis que les abonnés Plus et Pro bénéficieront d’une version encore plus performante.

Personnellement, je me demande si Elon Musk réussira à faire de Grok 3 le modèle d’IA incontournable des années à venir. Vous, qu’est-ce que vous en pensez ?

Partagez votre avis dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.