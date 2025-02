OpenAI annonce enfin la sortie de GPT-5, et il sera gratuit ! Avec un bémol…

Le CEO d’OpenAI, Sam Altman, vient de dévoiler la feuille de route pour les futures IA de l’entreprise. Après GPT-4.5, les familles de modèles « GPT » et « o » seront unifiées avec une seule IA : GPT-5. Et bonne nouvelle, elle sera gratuite pour tous les utilisateurs de ChatGPT !

Au cours des derniers jours, Sam Altman a multiplié les déclarations sur le futur de l’IA. Il a notamment expliqué que l’AGI va certainement remplacer nos emplois, et que GPT-5 serait plus intelligent que lui.

À présent, le CEO d’OpenAI révèle enfin la feuille de route de l’entreprise pour ses prochains modèles IA : GPT-4.5 et GPT-5 !

OPENAI ROADMAP UPDATE FOR GPT-4.5 and GPT-5:

We want to do a better job of sharing our intended roadmap, and a much better job simplifying our product offerings.

We want AI to “just work” for you; we realize how complicated our model and product offerings have gotten.

We hate…

— Sam Altman (@sama) February 12, 2025