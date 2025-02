OpenAI décrit le monde du futur, quand ChatGPT aura volé votre travail

Le CEO d’OpenAI, Sam Altman, affirme sur son blog que l’apparition de l’AGI (IA générale) est imminente ! Il explique comment cette technologie va transformer nos vies à tous à partir de 2026, et comment bien se préparer à ce grand bouleversement…

Alors que le Sommet de l’IA se déroule à Paris, le CEO d’OpenAI, Sam Altman, vient de publier un texte sur son blog pour expliquer comment l’IA va changer nos vies dans le futur.

À travers ce billet de blog intitulé « Three Observations » (trois observations), il évoque notamment l’Intelligence Artificielle Générale (AGI) et les agents IA.

Selon lui, ces technologies vont nous offrir un monde paradisiaque… malgré le fait qu’elles vont très probablement voler votre emploi.

Le chef d’entreprise commence tout d’abord par rappeler que la mission d’OpenAI est de s’assurer que l’AGI soit bénéfique pour toute l’humanité.

D’après ses dires, l’AGI commence à apparaître, et il est donc important de comprendre le moment où nous nous trouvons. Mais au fait, de quoi s’agit-il ?

Lui-même confirme que ce terme n’est pas encore bien défini, mais qu’il désigne généralement un système IA capable de résoudre des problèmes complexes au même niveau qu’un humain dans de nombreux domaines.

Il explique ensuite que l‘IA a fait des progrès très rapides au cours des derniers mois. Le coût d’un produit IA tend à se diviser par 10 tous les 12 mois.

Par exemple, entre début 2023 et mi-2024, le prix de GPT-4 a été divisé par 150 jusqu’au lancement de GPT-4o. Ceci mène à une augmentation de l’usage de l’IA.

En parallèle, Sam Altman promet qu’OpenAI va continuer à investir dans le hardware IA. Une façon de réaffirmer sa domination suite à l’émergence de DeepSeek il y a quelques semaines.

Cette startup chinoise a choqué le monde entier par ses performances dignes de ChatGPT pour un coût nettement réduit.

Tous ces progrès vont mener à la prochaine phase de l’évolution de l’IA vers l’ère de l’AGI. Par exemple, Altman explique qu’un agent IA pourra travailler comme ingénieur logiciel.

Un tel agent sera capable d’effectuer la plupart des choses que peut faire un ingénieur logiciel humain avec quelques années d’expérience, pour des tâches d’une durée d’environ deux jours.

Il n’aura pas de nouvelles idées incroyables, et nécessitera beaucoup de supervision et de direction, et pourra se révéler totalement nul pour certaines tâches. Néanmoins, il excellera pour de nombreuses tâches actuellement réservées aux humains.

Or, Altman explique que des millions de ces « collaborateurs virtuels » seront déployés dans tous les domaines. Autant dire que de nombreux emplois risquent de disparaître, même si le chef d’entreprise ne le dit pas explicitement…

Néanmoins, il estime que ce grand changement sera positif. Même si l’AGI ne va pas tout changer dès cette année, elle va rapidement transformer le monde à partir de 2026 : « le futur va venir à nous d’une manière impossible à ignorer, et les changements à long terme pour notre société et notre économie seront immenses ».

Nous devrons donc « trouver de nouvelles choses à faire, de nouvelles façons de nous rendre utiles les uns aux autres et de rivaliser », mais elles ne ressembleront pas aux emplois d’aujourd’hui.

Si vous souhaitez vous préparer à ce futur, Altman estime que « l’autonomie, la volonté et la détermination seront probablement extrêmement précieuses ».

De plus, « décider correctement ce qu’il faut faire et comprendre comment s’orienter dans un monde en constante évolution sera d’une valeur inestimable ».

Il en va de même pour « la résilience et l’adaptabilité qui seront des compétences utiles à cultiver ». De manière générale, « l‘AGI sera le plus grand levier jamais utilisé sur la volonté humaine et permettra aux individus d’avoir plus d’impact que jamais auparavant ».

Toujours selon Sam Altman, l’IA va faire chuter massivement le prix de nombreux produits. Pour cause, le coût actuel de l’intelligence et de l’énergie représentent une grande partie des prix.

Par exemple, si vous achetez un iPhone 16 Pro Max de 256 Go, vous payez 1479€ alors que son coût de fabrication est de 438€ environ. Une large proportion du prix est liée aux dépenses d’Apple en Recherche et Développement.

Si l’IA permet d’automatiser ce travail intellectuel, plus rien ne justifie vraiment cette différence entre coût de fabrication et prix de vente.

Il est peu probable qu’Apple baisse ses prix pour autant, mais elle devra faire face à une concurrence féroce de produits de qualité similaire créés à bas coût grâce à l’intelligence artificielle.

En revanche, le prix des produits de luxe et des ressources limitées comme les terrains pourrait augmenter de manière encore plus massive…

Sam Altman’s new blog post “Three Observations” lays out the future of AI—cheaper, smarter, and everywhere.

My 1 page notes below in case it's helpful. pic.twitter.com/LIF89sTXQM

— GREG ISENBERG (@gregisenberg) February 9, 2025