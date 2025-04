Une AGI en 2027 ? Les experts y croient vraiment

Selon plusieurs experts, l’humanité pourrait faire face à un tournant technologique décisif d’ici deux ans. Une intelligence artificielle générale (AGI), capable d’imiter largement les capacités humaines, serait en voie d’émergence dès 2027.

Ce scénario a été imaginé par d’anciens membres d’OpenAI et du Center for AI Policy. Ils envisagent l’arrivée d’une IA autonome, capable de réfléchir, créer et résoudre des problèmes à un niveau comparable au nôtre.

L’évolution des systèmes d’IA a été impressionnante ces dernières années. Des outils comme Gemini ou ChatGPT, inconnus du grand public en 2020, sont devenus des références dans des domaines variés. Selon les auteurs du rapport AI 2027, cette dynamique s’inscrit dans une tendance exponentielle. Actuellement, certaines limites, comme la disponibilité de GPU, freinent les progrès. Mais cela ne suffirait pas à ralentir durablement cette course.

Une intelligence artificielle aux capacités générales

Contrairement aux modèles actuels, spécialisés dans des tâches précises, une AGI (Artificial General Intelligence) pourrait effectuer presque tout ce qu’un humain est capable de faire. Cela inclut des aptitudes comme la prise d’initiatives, le raisonnement logique et la capacité à apprendre sans supervision continue. Des personnalités comme Dario Amodei, fondateur d’Anthropic, estiment elles aussi qu’une telle IA pourrait émerger vers 2027.

Les conséquences seraient profondes, surtout dans le monde professionnel. Des figures comme Bill Gates prévoient des transformations importantes dans des secteurs clés comme la logistique, la production ou encore l’agriculture.

Pour d’autres comme Sam Altman, l’impact pourrait au départ sembler limité sur le plan social. Néanmoins, le rapport suggère que certaines fonctions pourraient être remplacées aussi rapidement que l’on change de smartphone.

Accélération scientifique et questions éthiques en parallèle

Au-delà de l’emploi, l’AGI pourrait ouvrir de nouvelles perspectives scientifiques. Des estimations optimistes évoquent des découvertes fulgurantes en biologie, médecine ou physique, accomplies en quelques années au lieu de plusieurs décennies. Mais cette puissance technologique impose aussi de nouveaux cadres. Les spécialistes soulignent l’urgence de développer une régulation adaptée, d’investir dans la sécurité des systèmes IA et de renforcer l’apprentissage des compétences humaines non remplaçables.

Changer notre perception de l’intelligence

Avec une IA capable de comprendre, agir et apprendre comme un humain, c’est notre vision même de l’intelligence qui pourrait basculer. L’étude évoque une mutation culturelle profonde, où les machines deviennent partenaires dans la pensée et non plus simples exécutants. Elle nous invite à réfléchir à cette question : que signifie encore être humain dans un monde où les machines peuvent raisonner seules ?

En somme, si 2027 marque effectivement l’arrivée d’une AGI, ce n’est pas seulement une prouesse technique. Il s’agirait d’un réalignement complet de notre rapport au savoir, à la création et à l’autonomie.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.