« Nos enfants vivront dans un monde différent » : Bill Gates explique ce que l’IA va changer

Nos enfants connaîtront un monde dans lequel l’IA redéfinit le travail et élimine les pénuries de médecins et d’enseignants. C’est en tout cas ce que Gates a exprimé durant le podcast People by WTF de Nikhil Kamath.

On le sait tous, la technologie évolue sans cesse et redessine notre monde. Bill Gates partage cette vision. Le cofondateur de Microsoft compare même l’impact de l’IA à la révolution informatique des années 1970. Comment l’IA transformera-t-elle l’avenir de nos enfants ? Le philanthrope évoque des avancées majeures, mais aussi des défis sociaux, économiques et philosophiques qui en découleront.

L’IA comme solution aux pénuries de compétences rares

Dans 20 ans, les pénuries de professionnels qualifiés disparaîtront. Les robots, dotés de mains agiles, travailleront dans les usines tandis que les AGI avancés diagnostiqueront des maladies.

Les salles de classe accueilleront des enseignants virtuels. Les IA assisteront et aideront à prendre soin des enfants partout dans le monde, même dans les endroits les plus isolés.

Selon Gates, l’IA rend les compétences rares plus accessibles. Cette abondance technologique libérera du temps, avec des semaines de travail pouvant ainsi passer à 2 ou 3 jours.

Bill Gates: "d'ici 10 ans l'IA remplacera beaucoup de médecins et d'enseignants – les humains ne seront plus nécessaires pour "la plupart des choses"" Il a déclaré ça chez Jimmy Fallon sur NBC fin février.

Mais cette transition change également la valeur du travail. Les enfants grandiront dans ce nouveau paradigme où l’IA façonnera leur quotidien.

Paradigme d’un monde sans pénurie

L’IA résout des problèmes anciens, mais soulève de nouveaux défis. Avec plus de temps libre et une redéfinition du travail, comment les individus occuperont-ils leurs journées libérées par l’automatisation ?

Les enfants devront trouver du sens hors du travail. Les marchés, autrefois basés sur la rareté des biens et des services, évolueront.

Les économistes doivent anticiper ces changements et selon Gates, la solution reste l’adaptation. Les enfants de la génération future affronteront un monde méconnaissable où l’IA pourrait aussi amplifier les inégalités.

Sans encadrement, elle risque de dépasser le contrôle humain. Les enfants devront apprendre à maîtriser cette technologie.

D’autres menaces guettent les générations futures

D’autres périls planent sur l’avenir des générations futures. Bill Gates, philanthrope visionnaire, souligne que l’IA n’est pas le seul défi.

Le changement climatique épuise les ressources et fragilise la stabilité. Les pandémies, qu’elles soient naturelles ou nées du bioterrorisme, sont une menace réelle.

La guerre nucléaire, bien que rarement évoquée, persiste. Ces risques s’entrelacent avec les systèmes intélligents.

Gates note une autre tendance alarmante. Dans un monde façonné par l’IA, les enfants manquent d’autonomie.

De plus, la surprotection freine leur aptitude à affronter l’incertitude. Contrairement à son enfance libre, propice à l’initiative, les jeunes peinent à cultiver l’indépendance.

