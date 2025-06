ChatGPT gratuit va enfin arrêter de tout oublier entre 2 conversations

OpenAI a commencé à déployer une mémoire pour les utilisateurs de ChatGPT gratuit. L’échange va alors devenir plus fluide, plus personnalisé… et, espérons-le, un peu moins frustrant.

Cela fait maintenant quelques mois qu’OpenAI a officiellement offert une mémoire à ChatGPT. Cette capacité permet à l’assistant IA de retenir certaines informations sur ses utilisateurs.

Le but est de leur proposer des réponses plus cohérentes et adaptées. Mais comme les fonctionnalités les plus pratiques, celle-ci est aussi réservée aux abonnés payants. Du moins, elle l’était, au passé.Depuis le 3 juin 2025, elle a fait son arrivée sur les comptes gratuits.

A quoi sert cette mémoire au juste ?

Eh bien, tout comme notre mémoire à nous les humains, elle permet à ChatGPT de se rappeler des précédents échanges. D’ailleurs, depuis avril dernier, le chatbot a accès à l’historique complet des interactions.

Plus besoin de répéter les mêmes consignes à chaque nouvelle session donc ! Il adaptera, ensuite, ses réponses en se basant sur les petits détails qu’il a enregistrés à notre sujet.

Sa capacité d’analyse sera aussi plus fine. Vu qu’il tiendra compte de l’évolution de vos demandes, de vos préférences. Voire de votre style de communication. Et tout cela vous est servi sur un plateau même si vous utilisez un compte gratuit.

Attention toutefois : la version gratuite hérite d’un modèle un peu plus modeste. La mémoire se limite à une forme de continuité entre les conversations les plus récentes. Histoire de ne pas repartir à zéro à chaque fois.

ChatGPT gratuit ne fouillera surement pas dans vos souvenirs vieux de plusieurs mois. Seuls les abonnés payants y auront droit. Quoi qu’il en soit, cette mémoire va considérablement améliorer l’expérience des utilisateurs non payants.

Et si je ne veux pas de cette mémoire ?

Si l’idée qu’une IA retienne vos préférences vous met mal à l’aise, rassurez-vous : tout est sous contrôle. OpenAI a pensé à inclure des outils simples pour gérer cette mémoire comme bon vous semble.

Vous pouvez, à tout moment, désactiver la fonctionnalité dans les paramètres. Il suffit d’aller dans la section Personnalisation, puis de décocher l’option Mémoire.

Et puis, un onglet dédié, Gérer la mémoire, vous permet même de visualiser ce que ChatGPT sait de vous. On y trouve un répertoire complet des éléments mémorisés : pratiques, habitudes, préférences…

Alors, si quelque chose ne vous convient pas, vous pouvez supprimer chaque donnée individuellement en cliquant sur une petite icône en forme de poubelle. Il est même possible de faire table rase d’un coup. Il suffit d’appuyer sur “Effacer la mémoire de ChatGPT”.

Et vous, ami lecteur, vous appréciez cette nouvelle fonctionnalité ou pas ? On attend vos retours dans les commentaires : vos expériences, vos doutes, ou même vos astuces pour tirer le meilleur de cette mémoire nouvelle génération !

