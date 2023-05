ChatGPT : comment supprimer toutes vos données ?

Dans notre ère numérique, la protection des données personnelles est devenue une préoccupation majeure, surtout pour ChatGPT. Découvrez comment assurer la confidentialité de vos données avec ce modèle de langage.

En effet, il peut arriver que vous souhaitiez effacer les informations stockées par ChatGPT pour des raisons de confidentialité ou de sécurité. Cependant, il peut être difficile de trouver des informations précises sur la manière de procéder, sans avoir à contacter directement les développeurs de cette IA génératrice.

OpenAI a mis en place un formulaire pour répondre aux requêtes de suppression de données fournies par cet assistant virtuel aux utilisateurs. Ce formulaire requiert plusieurs informations. Par exemple, il exige le nom, l’adresse e-mail et le pays de résidence de la personne qui fait la demande. De plus, il demande des précisions sur la demande elle-même. Cependant, le formulaire réclame si le demandeur est une figure publique. Ainsi, pour traiter adéquatement la requête de suppression, des preuves doivent être fournies. Toutefois, cette preuve doit démontrer que OpenAI a mentionné la personne concernée.

How To Delete Your Data From ChatGPT: OpenAI has new tools that give you more control over your information—although they may not go far enough. #Security #SecurityPrivacy #BusinessArtificialIntelligence https://t.co/cVH4Jx9cXF pic.twitter.com/T22SpZE0qu