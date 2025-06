Mistral lance Mistral Code : l’agent IA de Vibe Coding qui code à votre place

Mistral vient de dévoiler Mistral Code, un assistant qui transforme votre IDE en véritable cockpit d’ingénierie logicielle. Exit les bugs oubliés, les copier-coller en panique et les recherches à rallonge. Place à un codage plus fluide, plus intelligent et bien plus cool.

Depuis quelque temps, Mistral fait partie des acteurs incontournables dans le paysage de l’IA made in Europe. Ainsi, avec Mistral Code, la startup française s’attaque au codage assisté par IA. Pensé pour les développeurs exigeants, ce nouvel outil combine performance, intégration fluide et personnalisation avancée. Le tout, propulsé par des modèles maison spécialisés et une expérience utilisateur peaufinée.

Mistral Code pourrait bien devenir le copilote rêvé de tous les développeurs

Mistral, la pépite française de l’IA, vient de lâcher dans l’arène son nouveau joujou Mistral Code. Et c’est un sérieux challenger face à des mastodontes comme GitHub Copilot, Cursor d’Anysphere ou encore Windsurf.

Par exemple, vous ouvrez VS Code ou JetBrains, ensuite, Mistral Code est déjà là, prêt à compléter vos lignes, refactoriser votre spaghetti code, ou encore vous guider dans la jungle de vos fichiers et logs. C’est la bêta privée lancée ce mercredi 6 juin !

Et le mieux, c’est que Mistral Code est un client complet de codage d’ambiance. Ainsi, il combine tout ce qu’il faut. Notamment des modèles maison, une interface intégrée à votre IDE, un déploiement local ou cloud, et des outils professionnels pour les équipes.

Sous le capot, Mistral Code carbure à une combinaison bien huilée de modèles IA. Il comprend également plus de 80 langages, peut analyser les fichiers, les sorties terminales, les problèmes, et accepte des plug-ins tiers.

Capgemini, Abanca, SNCF… déjà dans le train

Vous savez, des poids lourds comme Capgemini, la banque Abanca ou encore la SNCF ont déjà adopté Mistral Code en production. C’est donc un outil taillé pour le terrain, prêt à l’emploi pour les grandes entreprises.

Cerise sur le code ! Les modèles sont personnalisables. Vous pouvez donc les affiner sur vos propres dépôts, ou créer des versions plus légères. Et pour les DSI ? Une console d’administration permet de gérer tout ça avec finesse, depuis la gouvernance jusqu’à l’analyse d’usage.

Par ailleurs, Mistral n’oublie pas la communauté. Certaines améliorations de Mistral Code seront reversées au projet open source Continue, dont il est issu. Un joli clin d’œil à l’esprit collaboratif.

