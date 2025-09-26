Fire Emblem Shadows : Nintendo lâche un nouveau jeu mobile, à la sauce Among Us

Prêt à plonger dans une sensation de tension stratégique mêlée à la méfiance permanente, où chaque allié peut être un traître ? Bienvenue dans Fire Emblem Shadows, la nouvelle expérience signée Nintendo.

Si vous avez déjà joué à Among Us, vous connaissez la recette. La trahison rôde et les saboteurs attendent leur moment. Avec Fire Emblem Shadows, Nintendo reprend cette mécanique de méfiance et l’intègre dans un système inédit pour la licence.

Le jeu se démarque des épisodes précédents. Il mise sur un mélange de stratégie et de tension permanente, où chaque combat peut basculer d’une seconde à l’autre.

Fire Emblem Shadows : un gameplay inédit

Nintendo surprend tout le monde en annonçant Fire Emblem Shadows, son tout nouveau jeu mobile. Non, il ne s’agit pas d’une simple copie de Fire Emblem Heroes. Ici, il n’y a pas le bon vieux schéma du tour par tour avec collection de héros façon gacha. On part sur quelque chose de complètement différent.

La grande nouveauté, c’est que les combats ne se jouent plus au tour par tour. Ils se déroulent en temps réel, ce qui change radicalement le rythme et la manière d’aborder chaque affrontement. Il faut de la stratégie !

En plus, à la manière d’Among Us, il faut découvrir qui est le traître parmi ses alliés après chaque affrontement. Avec ce twist, Nintendo signe une expérience totalement nouvelle pour la licence. Plus interactive, plus imprévisible et clairement plus palpitante.

Ici, pas de jaloux

Le Fire Emblem Shadows est pensé pour toucher un maximum de joueurs. Parce qu’il est disponible dans plus de 70 pays et régions, dont le Japon et les États-Unis. Bien sûr, l’anglais n’est pas la seule option. Dix langues sont proposées dès le lancement, histoire de rendre l’expérience accessible au plus grand nombre.

Was not expecting Fire Emblem among us. Or a he/him butch MC. #FireEmblemShadows pic.twitter.com/FvdrmZ2p1a — exaltedfuzz (@exaltedfuzz) September 25, 2025

Forcément, pour un projet de cette envergure, Nintendo n’était pas seul. Le géant japonais a collaboré avec Intelligent Systems Co., Ltd (les créateurs historiques de Fire Emblem) et DeNA Co., Ltd, partenaire déjà impliqué dans d’autres titres mobiles.

Et que vous soyez team Android ou team iPhone, pas de souci. Fire Emblem Shadows est disponible sur les deux systèmes d’exploitation.

Par ailleurs, le modèle économique est du free-to-start. C’est-à-dire vous pouvez télécharger et jouer gratuitement, mais avec des achats intégrés pour aller plus loin.

Parmi les bonus, on trouve un Season Pass qui permet de débloquer Lyn, personnage culte de la série. Bonne surprise cependant, Dimitri est accessible gratuitement en progressant dans l’histoire, de quoi motiver sans mettre la main au portefeuille.

"I may have no past, but I will forge a future."



Fire Emblem Shadows has arrived and I'm always grateful to return as the English voice of my very good boy, Dimitri.



Look at his cute little lion face.

He's just so wholesome.#FireEmblemShadows #Dimitri pic.twitter.com/NleMHzYxWi September 25, 2025

Certes, ce nouveau jeu de Nintendo donne envie. Reste à voir si cette formule audacieuse réussira à conquérir aussi bien les fans historiques que les nouveaux joueurs curieux.

