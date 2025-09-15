Super Mario Galaxy Movie : Nintendo annonce la suite du film Mario !

Après le succès du premier film en 2023, Nintendo ne compte pas laisser Mario se reposer sur ses lauriers. Lors du Nintendo Direct, Shigeru Miyamoto a levé le voile sur le prochain chapitre cinématographique du plombier le plus célèbre du monde. Super Mario Galaxy sortira en avril 2026.

La première bande-annonce offre déjà un aperçu magique. Mario est endormi sous un arbre, une rivière qui serpente jusqu’au Royaume Champignon. Un vitrail de la princesse Peach scintillant sous le regard des étoiles.

Que savons-nous sur le film Super Mario Galaxy ?

Eh bien, le film ne se contentera pas de suivre les aventures classiques de Mario. Cette fois, notre héros s’aventure dans les confins de l’espace. Ses amis emblématiques seront à ses côtés.

Miyamoto a précisé que l’histoire s’inspire des jeux Super Mario Galaxy. Seulement, le scénario réserve des surprises aux fans de toutes les générations. Vous qui êtes amoureux de Mario, retrouverez les étoiles et les défis qui ont fait le charme des jeux. De nouveaux personnages et des environnements conçus spécialement pour le grand écran sont aussi au programme.

Côté casting vocal, il reprend les grandes voix du premier opus. Chris Pratt dans le rôle de Mario. Ana Taylor-Joy en princesse Peach. Charlie Day en Luigi. Jack Black en Bowser. Keegan-Michael Key pour Toad. Et Kevin Michael Richardson pour Kamek.

Miyamoto a assuré que d’autres personnages et comédiens seront révélés prochainement. Un univers encore plus riche et surprenant que lors du premier film garanti selon lui.

Cela dit, Nintendo ne s’arrête pas au cinéma. En parallèle de l’annonce du film, la société a confirmé la sortie des remakes de Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 sur la Nintendo Switch 2 dès le 2 octobre.

Inutile de vous dire que le timing est parfait. Les fans pourront revivre les aventures spatiales de Mario et reconnaître certains détails du film lorsqu’ils se rendront dans les salles obscures en avril 2026.

La sortie du film sera échelonnée. Aux États-Unis dès le 3 avril 2026. Et au Japon le 24 avril 2026.

