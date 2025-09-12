Nintendo Switch 2 Pro Controller : Amazon sort le bazooka et zigouille le prix

Vous venez d’acheter la Nintendo Switch 2 ? Passez en mode eSport avec la manette officielle Pro qui tombe à 69,06 € au lieu de 89,90 €. Une économie de 20 €, idéale pour profiter pleinement des nouveautés de la console la plus attendue de l’année ! Un accessoire premium désormais beaucoup plus abordable.

Les accessoires gaming coûtent cher, surtout lorsqu’ils sont signés Nintendo. Mais si vous voulez éviter la manette chinoise bradée sur Temu qui vous lâche au bout de deux semaines en pleine partie de Mario Kart, nous avons un bon plan pour vous.

La Switch 2 Pro Controller, tout juste sortie, est déjà proposée en réduction. Une surprise, car les manettes officielles dépassent souvent les 80 € et se retrouvent rarement soldées. À moins de 70 €, Amazon propose ici une véritable opportunité pour équiper sa console Nintendo Switch 2 flambant neuve sans se ruiner.

Pensée pour le confort et la performance

Jouer avec les Joy-Con reste pratique en mode portable, mais rien ne vaut une manette classique pour de longues sessions.

La Switch 2 Pro Controller a été repensée pour offrir une prise en main agréable, même après plusieurs heures de jeu.

Ses sticks et gâchettes plus larges évitent la fatigue, tandis que la finition noire mate avec bordure blanche apporte un look moderne et élégant.

Des nouveautés bienvenues

Cette nouvelle version intègre deux boutons arrière personnalisables (GL et GR) pour adapter vos commandes selon vos préférences, un atout majeur pour les joueurs compétitifs.

Nintendo ajoute aussi le bouton C, qui lance instantanément une session de GameChat : fini les applis externes, vous pouvez désormais parler à vos coéquipiers directement depuis la console.

La manette conserve ses atouts majeurs : vibrations HD immersives, compatibilité Amiibo via NFC et une prise jack 3,5 mm pour brancher un casque et profiter d’un son plus précis.

La Switch 2 Pro Controller à 69 €, c’est le moment

Vendue habituellement 89,90 €, la manette est affichée à 69,06 € chez Amazon. Cela représente 20 € d’économie sur un produit fraîchement lancé et encore rare en promotion.

Chez Cdiscount ou Boulanger, elle reste à plus de 79 €, preuve que l’offre Amazon est actuellement la plus intéressante du marché.

Nintendo et Amazon, une combinaison rassurante

Nintendo est réputé pour la fiabilité de ses manettes, capables de durer des années sans faillir. En commandant chez Amazon, vous profitez d’une livraison rapide, d’un service client réactif et de la garantie constructeur officielle.

Une opportunité pour les joueurs Switch 2

La Switch 2 Pro Controller est parfaite pour les sessions multijoueurs, les compétitions en ligne ou simplement pour profiter confortablement de son salon. Cette promo à moins de 70 € ne devrait pas durer longtemps : les stocks de produits Nintendo fondent toujours rapidement à ce tarif. Equipez-vous avant l’hiver !

Si jamais la promo est terminé à l’heure où vous lisez ces lignes, vous pouvez retrouver tous les meilleurs prix sur la manette Switch 2 Pro dans le tableau ci-dessous !

