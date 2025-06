Nintendo Switch 2 : comment bien régler la console (et transférer vos jeux Switch 1)

Aujourd’hui, le 5 juin 2025, c’est le grand jour. La tant attendue Nintendo Switch 2 débarque. Mais attention, avant de foncer dans Mario Kart World ou de replonger dans The Wind Waker, une petite configuration s’impose. Alors, suiviez-moi !

Après des années d’attente, la Switch 2 est enfin entre nos mains. Cela dit, ne vous précipitez pas à essayer toutes ses nouveautés. Il faut d’abord la paramétrer. Voici tout ce que vous devez savoir pour une configuration réussie.

Mode d’emploi de la Switch 2

Dès l’allumage de votre Switch 2, sélectionnez votre langue et votre région puis, acceptez les conditions d’utilisation.

Ensuite, connectez-vous à Internet et à votre compte Nintendo. C’est l’étape cruciale car sans elle, pas de sauvegardes, pas de jeux dématérialisés, pas de GameShare. Scanner un QR code pour aller plus vite. Sinon, vous pouvez aussi entrer vos identifiants manuellement.

Une fois connecté, acceptez la politique de confidentialité, puis cliquez sur « OK ». Si vous comptez partager la console à la maison, ajoutez d’autres utilisateurs. Sinon, cliquez simplement sur « Ignorer ».

Et conseil : connectez-vous dès le départ. Certaines fonctions, comme le transfert de données de la Switch 1, ne peuvent se faire qu’à ce moment précis. Et justement, parlons-en.

Pour ce faire, les deux consoles doivent être branchées à leur chargeur d’origine. Si vous n’en avez qu’un, il faudra jouer au passe-passe. Une fois lancée, la Switch 2 récupère tout : vos réglages, vos jeux, vos sauvegardes et même vos cartes de jeux virtuelles.

Autres réglages

Parmi les nouveautés à ne pas manquer, citons le fameux code PIN, enfin possible sur cette génération. C’est dans les paramètres, rubrique “Console”, que vous pouvez activer ce verrouillage.

Et ne vous inquiétez pas, Nintendo a prévu des raccourcis joystick pour déverrouiller comme un ninja. Côté manettes, comme prévu, les Joy-Con 2 adoptent un système magnétique.

Cela dit, vos vieux Joy-Con 1 peuvent toujours dépanner. Il suffit d’entrer dans les réglages de manette et d’appuyer sur le bon bouton secret (entre les touches SL et SR). Notez toutefois que sans Switch 1, vous ne pourrez pas les recharger, sauf à investir dans un dock.

La Switch 2 propose aussi des réglages fins pour booster l’expérience. 120 Hz, HDR, HDMI-CEC, mode faible latence… tout est possible. Et si vous aimez garder vos exploits, sachez que les captures d’écran peuvent maintenant être envoyées automatiquement sur votre smartphone, via l’application officielle.

Alors,dites-nous, quelles sont les fonctions que vous avez hâte de tester ? Et en passant, avez-vous réussi votre transfert ?

On vous attend dans les commentaires !

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.