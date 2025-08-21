Google lance son mode IA dans 180 pays… mais pas en France

Le mode IA de Google est là, mais il n’est pas pour nous. Impossible de le tester en France alors que des centaines de pays en profitent déjà. La question est pourquoi ?

On le sait, les réponses de Google ne sont pas toujours parfaites. Pour les requêtes simples, ça passe. Mais dès qu’on cherche quelque chose de plus complexe, on se retrouve souvent à explorer des dizaines de sites.

Pour pallier cela, Google a donc lancé un mode IA qui promet de révolutionner la recherche. L’idée est d’obtenir des réponses plus fiables, plus rapides, et surtout, plus précises. Sauf que les utilisateurs français ne sont pas invités à la fête. Pour l’instant, ils doivent encore se contenter des fonctionnalités classiques.

Le mode IA de Google pour des réponses précises

Vous n’en avez pas encore entendu parler ? Le mode IA de Google est une nouvelle fonctionnalité censée changer notre façon de chercher sur le web. Propulsé par Gemini, ce mode va bien plus loin que son moteur de recherche.

Là où Google se contente souvent de balancer une liste de liens, ici, l’IA peut gérer des requêtes complexes. Un peu comme le font déjà ChatGPT, Claude et les autres chatbots. Bref, fini la galère à cliquer partout pour trouver l’info.

Non, ce ne sont pas ces réponses que vous voyez tout en haut des résultats. Celles-là viennent des AI Overviews. Le mode IA de Google utilise une interface dédiée où il analyse votre question, la divise en sous-thèmes et parcourt le web. Cela vous permet d’avoir des réponses claires et complètes.

En gros, c’est comme si Google lisait plusieurs sites à votre place et vous livrait un résumé complet, en un seul bloc. Mieux encore, l’IA n’invente pas au hasard. Chaque réponse est accompagnée de liens vers les sources. Histoire de vérifier soi-même ou d’aller plus loin.

Disponible presque partout, sauf en France

C’était en mai dernier, lors de la conférence Google I/O, que le mode IA a été officiellement dévoilé. Au départ, il ne concernait que les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde. Mais aujourd’hui, le déploiement est massif.

Plus de 180 pays et territoires y ont maintenant accès. On peut l’utiliser via un navigateur web. Ou directement sur les applications mobiles de Google, iOS et Android. Tout se passe dans un onglet dédié.

Pourtant, l’Union européenne, et donc la France, reste sur la touche. Pourquoi donc ? La réponse la plus probable se trouve du côté de la législation. L’Europe a mis en place des réglementations très strictes concernant l’utilisation de l’IA et la protection des données.

Google is rolling out AI Mode worldwide in more than 180 countries – with the exception of EU including Germany.https://t.co/YosOYNSYsJ#seo #google #googleaimode #aimode pic.twitter.com/lhjks3k5Gh — SEO Südwest (@SEO_Suedwest) August 21, 2025

Mais pas de panique, tout n’est pas perdu ! Il est possible que Google prépare une version européenne de son mode IA. Quand ce sera prêt, nous pourrons peut-être enfin en profiter. Pour le moment, le mode IA de Google est disponible uniquement en anglais. Mais l’entreprise a déjà annoncé que de nouvelles langues seraient bientôt ajoutées.

