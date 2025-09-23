Xiaomi 17 vs iPhone 17 en octogone : on a enfin la date, l’heure, le jour

Il y a quelques jours, on évoquait que Xiaomi avait zappé la 16e génération pour défier l’iPhone 17. Aujourd’hui, on connaît enfin la date de sortie du Xiaomi 17. Et ce n’est plus qu’une question de jours.

Plus que quelques jours avant de découvrir ce que le futur Xiaomi 17 a vraiment dans le ventre. On attend de voir s’il sera vraiment à la hauteur de toutes les espérances. Car à en croire les infos qui circulent, il semble bien parti pour rivaliser avec l’iPhone 17.

Non seulement son design est celui d’un appareil haut de gamme. Mais ses performances semblent aussi correspondre à ce que beaucoup recherchent.

Sur son compte Weibo officiel, Xiaomi a levé le voile sur la date de lancement du Xiaomi 17 grâce à quelques visuels. Le constructeur chinois n’a évidemment pas perdu de temps pour dévoiler son tout nouveau fleuron.

Alors, marquez vos calendriers ! Le Xiaomi 17 sera présenté le jeudi 25 septembre à 13h, heure de Paris, directement depuis la Chine.

Xiaomi 17 Series is set to launch on September 25, introducing the stunning 17 Pro and 17 Pro Max, both featuring an innovative new back screen.#Xiaomi17 #Xiaomi17Pro #Xiaomi17ProMax #BackScreen pic.twitter.com/DyzwquKbTH — AIgnition Pro (@AIgnitionPro) September 23, 2025

La marque a choisi le même mois que le traditionnel Keynote d’Apple pour sa présentation. Coïncidence ? On en doute ! La concurrence s’annonce frontale.

Quoi qu’il en soit, cette date sera l’occasion de voir exactement ce que ce smartphone peut faire. Et bien sûr, on pourra jeter un œil à ses différentes versions, avec un modèle Pro et même un Pro Max.

Des innovations qui donnent envie

Ce n’est pas seulement la date de sortie du Xiaomi 17 qu’on connaît désormais. On a aussi un premier aperçu de ce que ce smartphone a réellement à offrir.

Et malgré cette sortie rapide, Xiaomi n’a pas laissé tomber les performances. Bien au contraire, la marque présente le Xiaomi 17 comme « le produit phare doté de la technologie d’imagerie la plus puissante de son histoire ».

En plus, les nouveautés sont nombreuses. La plus visible ? Son second écran placé à l’arrière, juste au niveau du module photo. Oui, un petit écran supplémentaire se trouve sur le dos du smartphone.

La version Pro Max embarquera aussi le Super Pixel. Une innovation où chaque pixel de la dalle OLED dispose de ses propres sous-pixels RVB. Celle-ci promet ainsi des images plus nettes, tout en consommant 26 % d’énergie en moins.

Il y a aussi cette batterie « Jinshajiang » qui promet également des améliorations notables par rapport aux modèles précédents. Bref, avec toutes ces innovations, le Xiaomi 17 affiche une fiche technique bien ambitieuse. Reste à voir s’il pourra réellement défier l’iPhone 17.

